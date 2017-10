José Luis Oltra “En esta categoría cada partido es un reto y una oportunidad”

José Luis Oltra durante rueda de prensa. Foto: Antonio L. Juárez

El buen trabajo en los entrenamientos se ve recompensado en una mayor fluidez de juego del Granada CF pero Oltra ha instado a mejorar el trabajo defensivo y a tener más finalización en el ataque, carencias que pudimos observar durante el encuentro del pasado miércoles frente al Nástic, en el que vimos a un Granada con dominio y soltura pero no con demasiada suerte en el resultado.

Al preguntarle sobre si la clave de la derrota estuvo en Uche ha respondido que “El partido lo perdemos en esos cinco minutos. En los primeros veintiocho no habíamos pasado a ningún apuro" ademas el técnico valenciano sostuvo que "tuvimos mayor control de juego. Tenemos material para algo más" pero "en ocasiones nos hace falta más de lo que hacemos. Concederle menos al rival" sobre la segunda parte de Tarragona explicó que "nos faltó materializar y eso no es sólo cuestión de rachas. Tenemos que pararnos con más calma, intención y finalización. Tenemos que mejorar todo. El trabajo defensivo es más intensivo”.

El míster, que habló de la última derrota como un partido igualado a pesar de los dos goles en contra ha descrito el próximo partido como “un reto”.

“Cada partido es un reto y una oportunidad. Delante tendremos una de las mejores plantillas de la categoría"

Jose luis Oltra también ha valorado a Anquela: "es un entrenador con experiencia que sabe de qué va esto". Sobre el Real Oviedo ha destacado que "es un conjunto muy equilibrado, con defensa sólida y centro del campo que juega bien. Toda la plantilla es buena" ademas "tiene muy buen juego a balón parado y hay que tener cuidado con las transiciones". El Oviedo en palabras de Oltra "tiene argumentos, posibilidades, mimbres. Vamos a tener que estar finos, sólidos, no conceder. Tener llegada y buena finalización”. Ha dicho.

Sobre el estado de la plantilla ha aclarado que: “El equipo se ha cuidado, siempre hay una pequeña fatiga, sobre todo en gente que ha jugado dos partidos" además "mañana veremos a ver quién está mejor. El equipo está bien, en condiciones. Si no hacemos un buen partido no lo voy a achacar al cansancio”.

El entrenador nazarí también ha tenido palabras para el delantero Joselu, y para los futbolistas suplentes, de los que ha mencionado esperar más. “No se trata de que luzca más a uno u otro. Si no luce él y lo hace Pepito el de los Palotes todo el mundo estará contento. A veces le veo que tiene la necesidad de marcar. Se autopresiona y exige. Lo importante es que nos va a dar ese plus si se relaja. Espero más de algunos futbolistas. No tengo que señalarles. Tengo futbolistas con capacidad para más. Hay algunos futbolistas que aportan y otros que no conforme a su potencial. Yo siempre les digo que no pasan examen. Pero a veces les condiciona el rendimiento del equipo”.

Para finalizar y como novedad, Germán ha vuelto a entrenarse con el equipo en la mañana de hoy, recibiendo una cálida bienvenida por parte de sus compañeros.