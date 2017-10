Oltra: "Tenemos que mantener la intensidad y proponer"

Google Plus

Oltra en la rueda de prensa antes del partido contra el Nástic | Foto: Antonio L. Juárez.

El entrenador del Granada CF, José Luis Oltra, ha asegurado en la rueda de prensa previa al partido contra el Nástic de Tarragona que su equipo tiene que "mantener la intensidad" y "proponer" para lograr los tres puntos en el Nou Estadi este miércoles. El valenciano ha destacado que el Granada es "más solido y concede menos al rival" y eso también lo debe mantener en este partido.

"Tenemos que ganar los duelos, los balones divididos. Nosotros tenemos que partir del orden", ha señalado Oltra, quien también ha apuntado que su equipo debe ser "equilibrado y jugar con intensidad" para poder puntuar en Tarragona. "Ellos jugarán con raza porque su situación no es la mejor", ha dicho.

Oltra tiene "incertidumbre" por si la situación en Cataluña puede afectar a la disputa del partido en Tarragona. "Hace tiempo que estoy preocupado con este tema, pero no voy a entrar en valoraciones. Sí hay preocupación porque se pueda no jugar. Espero que no pase por el propio país. Nosotros vamos a ir y a esperar acontecimientos. Espero que impere el sentido común y nos centramos en jugar el partido", ha explicado.

El valenciano cree que su plantilla está "más o menos bien" físicamente para afrontar este partido después de haber jugado el domingo y ha indicado que el jugador que no juegue no lo hará por descanso si no por decisión técnica. "Voy a poner a los que considere mejores porque es el partido más importante que tenemos", ha apuntado.

"Chico Flores está bien, solo necesitaba adaptación y ritmo"

La novedad en la convocatoria ha sido Chico Flores. Cuestionado sobre el estado del central, Oltra ha dicho que está bien y por eso entra en la lista. "Había venido bien y solo necesitaba adaptación y coger el ritmo. Se cuida mucho. Ya veremos cuando puede entrar. Entendía que podía venir para empezar de inicio o no, ya veremos", ha agregado.

Para Oltra, la situación del Nástic no es acorde al equipo pues considera que es un rival "con buenos futbolistas" y el Granada tendrá que jugar "al 100% para ganar".