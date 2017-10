Oltra: "La victoria debe generar seguridad y confianza"

José Luis Oltra en la banda de Los Cármenes | Foto: Antonio L. Juárez

El entrenador del Granada CF, José Luis Oltra, se ha marchado satisfecho tras el triunfo que su equipo ha logrado sobre el CD Lugo, el tercero consecutivo. El valenciano ha destacado que esta victoria "debe generar seguridad y confianza" a su equipo, que no se debe "relajar" y sí "seguir compitiendo". Oltra ha dicho que no mira la clasificación a estas alturas, pese al salto importante que ha dado el Granada con este triunfo.

Para el valenciano, el Granada CF "ha salido muy bien" en este partido, pues ha marcado un gol y ha habido un "posible penalti" en la primera parte. Sobre la segunda, el míster ha comentado que el Lugo ha tenido más el balón pero no ocasiones. Oltra ha resaltado el papel de la afición, que ha estado "maravillosa". "Nos ha llevado en volandas cuando la expulsión, que ha sido cuando menos hemos sufrido y hemos hecho el segundo gol", ha resaltado.

Oltra ha asegurado que los cambios que ha realizado los ha hecho "pensando en el equipo" y en lo que ha visto en el partido y que "todos pueden jugar". "Yo tengo mi película y mi idea. Muchas opciones tiene este equipo. Cada uno aporta una cosa (...) Todo suma y todo aporta", ha comentado el valenciano.

Respecto al hecho de haber dejado la portería a cero, ha señalado que es "mejor" pero que prefiere "ganar por 5-4 que por 5-0". "Nos ha ayudado a defender bien. Hemos mejorado y dado un saltito. Hemos dejado de cometer errores y el equipo está más sólido y más solidario", ha añadido.

Sobre la expulsión de Pedro, el míster ha dicho que no ha visto bien la jugada desde su posición pero que no habla de los árbitros porque entiende que es "muy difícil" su labor. Aún así, ha dicho que ha visto penalti en la jugada de Víctor Díaz y que la expulsión de Pedro venía "precedida de una falta". "No sé si va a recurrir el club porque no he hablado con nadie. Si no tenemos a Pedro, hay gente para esa demarcación y así hay que verlo", ha indicado.

A Oltra tampoco le preocupa el hecho de que los goles no los hagan los arietes del Granada. El valenciano ha destacado el trabajo de Joselu, con el que está "encantado", y ha destacado que sean los jugadores de segunda líneas quienes los hagan. También ha apuntado que no ve todavía "el momento de meter a Rey Manaj".

El míster ha sido cuestionado también por cómo ha visto el final de la la primera parte, que el árbitro ha decretado el descanso en el minuto 44 y luego reanudó el partido: "Como anécdota, he ido al baño y luego me han avisado de que seguía el juego".