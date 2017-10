José Luis Oltra: ''El equipo se está adaptando''

José Luis Oltra | Foto de archivo: Antonio L Juárez

El entrenador del Granada, José Luis Oltra, ha logrado la segunda victoria consecutiva en Alcorcón. El equipo rojiblanco se impuso por dos goles a uno en su visita al equipo madrileño y empieza a dar signos de buen juego, desaparecidos en las primeras citas de esta temporada. Su técnico valoró positivamente la victoria pero insistió en el trabajo diario.

El Granada ha conseguido una victoria fuera de casa, suceso que no ocurría desde hace más de un año y medio. Oltra no quiso fijarse en números ni estadísticas. ''No me he fijado nunca en ese hecho. Yo no he estado en ese año y medio. La semana pasada rompimos la dinámica de no ganar y hoy hemos conseguido romper esa racha mala fuera de casa. Hemos aprovechado nuestras oportunidades y las pocas ocasiones han sido efectivas. Esta victoria nos permite continuar en un estado de forma muy bueno del que no nos debemos desviar'', declaró.

''El equipo va compitiendo mejor y se está adaptando a la categoría. No podemos negociar con la suerte. Aunque hoy el equipo ha intentado hacerlo bien y combinar en todo momento, en frente estaba el Alcorcón, un equipo muy sólido. En la primera parte hemos llegado muchas veces pero sin claridad. Hemos sabido leer el partido y hemos demostrado que el equipo ha mejorado'', declaró sobre el actual estado del Granada.

Alcorcón es un escollo difícil para cada equipo que visita la ciudad madrileña y Oltra es consciente. ''Le doy mucho valor a ganar en este campo, es muy difícil. La gente aprieta y el rival está siempre encima. Somos los primeros en ganar en este estadio en la presente temporada y esto añade un valor muy grande al triunfo'', declaró. Aún así, Oltra fue realista y aseguró que hay que ''centrarse en el próximo partido'' y ''competir bien''.