AD Alcorcón - Granada CF:  puntuaciones del Granada CF, jornada 7 de Segunda División

Los jugadores del Granada celebran el gol anotado por Saunier | Foto: La Liga.

Tras más de 500 días, el Granada consiguió sumar un triunfo lejos de Los Cármenes. Los de José Luis Oltra vencieron al Alcorcón por 1-2 en un partido que se puso cuesta arriba tras un penalti cometido por Saunier que Álvaro Peña se encargó de transformar en gol. Tan solo cuatro minutos después, un latigazo de Pedro desde fuera del área aprovechando un error de Casto puso las tablas en el marcador. Ya en la segunda mitad, Saunier mando al fondo de las mallas un córner lanzado a la perfección por Pedro. A partir de ahí, el equipo se replegó defendiéndose con solvencia ante las acometidas del conjunto alfarero.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar)

José Luis Oltra

7 | Para este partido, Oltra optó por seguir confiando en el bloque que consiguió la victoria ante el Córdoba con la única novedad de Joselu por el lesionado Adrián Ramos. El técnico valenciano supo leer el partido a la perfección con los cambios. Primero dio entrada a Alberto Martín por un Baena que tenía amarilla y cuya expulsión habría dejado muy tocado al equipo nazarí. También acertó en el cambio de Sergio Peña, que no tuvo su mejor día y estuvo algo desaparecido. En su lugar, introdujo al camerunés Kunde que podía aportar poderío físico para los minutos finales. Finalmente, cambió a Machís, que estaba ya muy cansado, por Quini, un cambio más defensivo como respuesta al asedio final del Alcorcón.

Javi Varas

7 | Buen partido en líneas generales del meta del Granada. En la primera parte tuvo una mala salida que a punto estuvo de suponer el 1-0 si el disparo del rival no se hubiese estrellado en el larguero. Adivinó las intenciones de Peña en el penalti, pero poco pudo hacer ante el disparo tan ajustado centrocampista. A partir de ahí, el Alcorcón no le puso en muchos aprieto. Estuvo bien en el juego aéreo ante los balones colgados por el equipo madrileño en la segunda parte.

Víctor Díaz

6 | El lateral sevillano se vio con poco trabajo por su banda. No tuvo muchas ocasiones de sumarse al ataque. En la segunda parte estuvo correcto ante las acometidas del rival despejando con contundencia los balones colgados al área.

Menosse

7 | Con el reciente fichaje de Chico Flores, Menosse parece que será el principal perjudicado del 11 inicial. El uruguayo llegaba al partido con la necesidad de reafirmarse y demostrar que puede ser titular tras una serie de partidos en los que dejó mucho que desear. Y así lo hizo. El central completó un gran partido resolviendo con solvencia todos los duelos ante la delantera alfarera. Solo un mal despeje en los minutos finales que pudo costar el empate empaña levemente su actuación.

Saunier

7 | Mal inicio de partido de Saunier, en la que casi se marca en propia tras un balón a su espalda y cometió el penalti que supuso el 1-0. A partir de ahí, el francés supo rehacerse y realizó un buen partido, saliendo bien al corte ante los hombres de arriba del Alcorcón e intentado sacar el balón con criterio. Su remate de cabeza a la salida de un córner para remontar el partido fue la guinda a su participación en el partido.

Álex Martínez

6 | Insulso partido del ex del Betis, que lo intentó con ahínco en la primera parte con numerosos centros al área que no encontraron rematador. A partir de ahí el lateral trató de guardar su posición y no pasó por grandes apuros por su banda.

Baena

6 | El capitán del Granada jugó un buen partido, realizando numerosas recuperaciones en el centro del campo. El centrocampista vio una tarjeta amarilla en los primeros compases del encuentro, lo que le condicionó a la hora de buscar el contacto con el rival, como en una jugada de la primera parte en la que una entrada muy blanda del malagueño supuso una ocasión del Alcorcón que casi acaba en gol.

Montoro

5 | Mal partido de Montoro, que una vez más no es capaz de desplegar su fútbol y hacerse con el dominio del centro del campo. El organizador del Granada se mostró impreciso en el pase y ofreció muy pocas soluciones en la salida del balón, quizás condicionado por las reducidas dimensiones del municipal de Santo Domingo. Aún así, el valenciano mostró una buena actitud y lo dio todo durante los 90 minutos.

Sergio Peña

5 | Flojo partido del internacional peruano, que se mostró poco participativo y errático en la toma de decisiones. No tuvo ocasión de demostrar la calidad que atesora en sus botas debido al escaso bagaje ofensivo del equipo.

Machís

6 | El que fuera el mejor jugador ante el Córdoba no tuvo el mismo acierto en el día de hoy. El venezolano no paró de intentarlo durante la primera mitad del encuentro, encarando una y otra vez a la defensa madrileña, pero ninguna de sus acciones llegó a buen puerto.

Pedro

8 | El máximo goleador del Granada volvió a ser decisivo un día más. El extremo empezó el partido algo fallón, resolviendo de mala manera algunas acciones ofensivas. Sin embargo, rápidamente se redimió con un trallazo desde fuera del área que superó la meta defendida por Casto tras golpear en el poste. En la segunda parte volvió a hacer gala de su excelente golpeo de balón en la salida del córner que supuso el 1-2.

Joselu

5 | Prácticamente inédito el delantero onubense durante todo el encuentro. Tan solo en los últimos minutos de la primera parte se mostró algo más participativo, intentando con más corazón que cabeza llegar a la portería rival.

Alberto Martín

5 | Escasa aportación del extremeño, que entró en la segunda mitad para sustituir a Baena. El mediocentro entró al campo cuando más atacaba el Alcorcón en busca del empate, por lo que su labor se resumió en achicar balones como pudo.

Kunde

S.C. | Poco tiempo tuvo el camerunés para demostrar su valía en el terreno de juego. Apenas tuvo ocasión de tocar el balón, aunque el jugador no paró de correr en ningún momento.

Quini

S.C. | Gran partido del lateral que supo aprovechar los pocos minutos que estuvo en el campo. El cordobés desbarató gran cantidad de ocasiones del conjunto local. En los últimos minutos supo provocar una falta en campo propio que dio oxígeno al equipo.

Árbitro: José Antonio López Toca (colegio cántabro)

7 | No se vio envuelto en ninguna jugada polémica el árbitro cántabro y resolvió con acierto todas las acciones del encuentro.