Previa AD Alcorcón - Granada CF: en busca de la buena senda

De norte a sur, de este a oeste, de Cádiz a Gerona y de La Coruña a Almería, los ojos de 47 millones de españoles estarán puestos este domingo sobre Cataluña y la celebración, o no, de su referéndum de independencia. El bombardeo informativo ya se ha encargado de recordarle a la sociedad que, durante ese día, está prohibido mirar para otro lado. Sin embargo, unos cuantos atrevidos se sublevarán y, durante dos horas, pondrán toda su atención en lo que ocurra en el Municipal de Santo Domingo, en Alcorcón. Allí, los alfareros reciben a un Granada Club de Fútbol que espera confirmar su despegue tras sumar el primer triunfo a su casillero el pasado fin de semana.

Ahora toca fuera

Costó y mucho. Sangre, sudor, lágrimas y más de 200 días después, el conjunto de la ciudad de la Alhambra volvió a saborear las mieles de la victoria. Ante el Córdoba, el Granada cambió la cara, el talante y la efectividad. Tras una primera parte dubitativa, los de José Luis Oltra se quitaron la careta y apabullaron a sus vecinos califales en la segunda con una actuación memorable de Darwin Machís. 3-1, tres puntos y confianza recobrada para iniciar su marcha hacia los puestos altos de la tabla.

Menosse y Víctor Díaz celebran la victoria ante el Córdoba. | Foto: Antonio L. Juárez

Tras quitarse esa rémora de meses y meses sin ganar, los nazaríes esperan ahora a hacer lo mismo pero a domicilio. Ahí la sangría es más grande: casi un año y medio, 17 meses, 507 días, una eternidad. Desde aquella heroica salvación en el Ramón Sánchez Pizjuán venciendo 1-4 al Sevilla FC, el Granada ha ido cosechando decepción tras decepción lejos de Los Cármenes. Por suerte, La Liga 1|2|3 se encuentra en una igualdad extrema y una victoria en tierras madrileñas haría que los rojiblancos se metieran en la parte media-alta de la tabla. Ya toca.

Volver al camino correcto

El aficionado al fútbol está de enhorabuena en el extrarradio sur de la capital de España. En Primera División, Leganés y Getafe se codean sin titubeos con los grandes y, en Segunda, la Agrupación Deportiva Alcorcón ha protagonizado un buen inicio de campaña. Dos victorias y tres empates sitúan a los amarillos a dos puntos del líder, el Sporting de Gijón, y a uno de los puestos de play-off de ascenso. Si bien las posiciones son anecdóticas a estas alturas, lo recaudado hoy será de utilidad en el futuro.

El arranque ilusionante de los alcorconeros se vio truncado la pasada jornada en Tenerife, donde los isleños les endosaron un duro 4-0. La defensa alfarera estaba siendo la más rocosa de toda la categoría con un solo gol encajado hasta que llegó al Heliodoro Rodríguez López, donde recibió un póker y dejó el honor de menos batido al Cádiz CF. El objetivo ahora es recuperar la fortaleza defensiva y mejorar los números en ataque, donde sólo han conseguido anotar tres dianas aunque muy bien rentabilizadas. Tras muchos años en Segunda, Alcorcón se quiere sumar a la rebelión del sur de Madríd.

Joselu ante su reválida

El onubense ha anotado dos goles en seis jornadas Lo que funciona es mejor no tocarlo y, por ello, Oltra no planea cambios para la matinal del domingo respecto al once que puso en liza frente al Córdoba. Solamente estará obligado a variar en la punta de ataque, ya que Adrián Ramos sufrió una rotura fibrilar en el pasado encuentro y permanecerá entre cuatro y seis semanas de bajas. Su puesto lo ocupará Joselu Moreno que buscará en solitario dar un salto adelante. El onubense arrancó titular la temporada, posteriormente compartió pareja en ataque con Ramos y, en el derbi andaluz, salió desde el banquillo para anotar el tercer tanto nazarí. Dos goles en seis jornadas para un hombre sediento de ver puerta.

Por detrás de Joselu volverá a ejercer Sergio Peña, que se perderá las dos próximas jornadas por ir convocado con la selección de Perú, con la que se jugará el pase al Mundial de Rusia 2018. De ello se librará, salvo sorpresa, Darwin Machís, cuya regularidad se antoja clave en la suerte que corra el Granada durante el curso. Dos sudamericanos llamados a llevar la voz cantante en el ataque rojiblanco.

Machís y Peña, dos pilares del ataque nazarí. | Foto: Antonio L. Juárez

En la zaga, Mathieu Saunier continuará ejerciendo en la zaga. El debut del francés en esta temporada dejó a las claras que es un jugador sobrado de clase e inteligencia para la categoría y que hace mejorar al compañero que juega a su lado. De momento será Hernán Menosse, pero el flamante fichaje de Chico Flores y la inminente recuperación de Germán Sánchez hacen peligrar su condición de titular.

La convocatoria granadina presenta la única novedad de la inclusión Licá en el lugar de Adrián Ramos. Charlie Dean y Espinosa, por segunda semana consecutiva, se vuelven a quedar fuera por decisión técnica, además de Iriondo y Hongla. La lista la componen: Javi Varas, Rui Silva, Víctor Díaz, Quini, Menosse, Saunier, Álex Martínez, Baena, Alberto Martín, Montoro, Kunde, Sergio Peña, Pedro, Machís, Puertas, Licá, Joselu, Rey Manaj.

Un equipo de viejos rockeros

Velázquez: "El objetivo es salvar la categoría" De la portería hasta la delantera, la AD Alcorcón ha conformado un bloque sustentado por la veteranía. Casto, David Navarro, Laure o Jonathan Pereira son el ejemplo de la plantilla más longeva de la categoría, con una media de edad superior a los 30 años. La experiencia es un grado en Segunda y a los alfareros, de momento, les funciona.

El cuadro de Julio Velázquez se caracteriza por su rocosidad defensiva, utilizando una defensa de tres centrales con dos carrileros, tres centrocampistas y dos delanteros. El míster salmantino se mostró contento con su equipo en la rueda de prensa previa, en la que afirmó que "el inicio de temporada ha sido maravilloso" y que están haciendo las cosas "muy bien". Sobre el traspiés en Tenerife declaró que les tiene que servir para aprender y recordó que su objetivo "es la salvación, llegar a los 50 puntos".

Con todos sus hombres a disposición Velázquez podría repetir el mismo once de las últimas jornadas. En los seis partidos disputados el inmovilismo ha sido la tónica habitual en el mismo, con pequeñas variaciones en la punta de ataque (Pereira por Momo) o la entrada de Kadir en la medular.

Donde todo empezó

Foto: Granada CF

El granadinismo guarda un inmejorable recuerdo del escueto Municipal de Santo Domingo. “23 de mayo, esa fecha nos marcó”, reza una frase del himno del 85 aniversario del Granada. Y es que en ese día del 2010 el club andaluz desterró 22 años de oscurantismo, de ascensos frustrados, de un fatídico paso por Tercera División esquivando la desaparición. 22 largas temporadas sin ver el fútbol profesional quedaron atrás en Alcorcón, donde la entidad rojiblanca ascendió a Segunda como salto previo de su regreso a la élite.

El marcador cosechado aquel día no serviría a los visitantes en esta ocasión, pues la victoria fue para los locales por un gol a cero, obra de Íñigo López, a posteriori jugador del Granada. Tampoco les sería útil el de la siguiente campaña, donde se vieron las caras en la división de plata y que deparó un 2-0 para los alfareros. Idéntico marcador pero al revés fue el que se dió la última vez que se vieron las caras, en la edición 13/14 de la Copa del Rey. Odion Ighalo fue el autor de los dos tantos que acabaron siendo igualados en Los Cármenes y superados en los penaltis.

Posibles onces iniciales