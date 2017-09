Saunier, dispuesto a quedarse

Google Plus

[Foto Antonio L. Juárez]

Los rojiblancos vencieron al Córdoba el pasado sábado por 3-1 en un encuentro marcado por el cambio de sistema de José Luis Oltra, variando el 4-4-2 al 4-2-3-1, con la entrada en el once inicial de Adrián Ramos, sacrificando a Joselu, y de Sergio Peña, en la mediapunta. Además, otra novedad, quizás la más llamativa, fue la inclusión en la defensa por primera vez en esta Liga de Matthieu Saunier, que tras recuperarse de sus lesiones ha vuelto a disputar un partido, y tras su rendimiento ante el equipo cordobesista, está dispuesto a quedarse.

Y decimos dispuesto a quedarse porque fue uno de los mejores jugadores en la primera victoria del Granada esta temporada. Quizás no tenga nada que ver su primera titularidad con este triunfo pero sí que demostró ser un defensa que está por encima de la categoría en la que milita. La defensa del equipo nazarí no sufrió tanto como en partidos anteriores, donde Charlie y Mennose eran la pareja de centrales. Saunier demostró capacidad de liderazgo desde atrás, sacando el balón limpió y robando numerosos balones cada vez que algún jugador rival llegaba al área granadinista.

La vuelta de Germán

La inoportuna lesión de Germán cuando apenas se había disputado una jornada liguera, provocó que Oltra tuviera que cambiar la pareja de centrales. Charlie y Mennose, mencionados anteriormente, no han funcionado, y atrás quedan partidos como el del Valladolid o Tenerife donde el equipo vio reflejado su principal problema en defensa. A Germán le falta poco para volver, quizás una jornada más ausente, pero en cuanto vuelva volverá al once titular, ya que a pesar de disputar un partido, demostró galones suficientes como para ocupar esa posición en el once.

A su lado, estará Saunier, sin lesiones de por medio. El francés junto al español podrían hacer una pareja infranqueable en defensa. Ambos poseen liderazgo, buen manejo desde atrás de balón y solidez defensiva. Veremos si Oltra decide apostar por ambos una vez que Germán vuelva a los terrenos de juego pero está claro que con ellos, el Granada podría sufrir mucho menos en los partidos.