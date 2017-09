Machís devuelve la sonrisa al Granada CF

Google Plus

Córdoba CF: Kieszek, Pinillos (Jaime Romero, m. 61), Aguza, Edu Ramos (Caballero, m.71), Jona, Alfaro (Markovic, m.55), Javi Galán, Sergi Guardiola, Joao Alfonso, Fernández y Josema.

A la sexta llegó la vencida para el Granada CF. Se les resistía la victoria a los rojiblancos y por fin pudieron disfrutar de una esta temporada, además ante su afición. Los granadinistas se marcharon con una sonrisa a casa, algo que no se producía desde el pasado mes de marzo, gracias a la soberbia actuación de Darwin Machís. El venezolano marcó un dobletete en la victoria del Granada por 3-1 sobre el Córdoba CF. Joselu, que no fue titular, marcó el 3-0 y Sergi Guardiola, ex del club granadino, recortó distancias.

Oltra modificó la alineación titular del Granada CF y cambió de sistema, recuperando el 4-2-3-1 con el que apostó al principio de la temporada. Saunier jugó como titular por primera vez esta temporada en lugar de Charlie Dean, como ya se preveía cuando se conoció la convocatoria ya que el inglés se quedó fuera. Sergio Peña también fue la novedad en la mediapunta y Joselu fue el delantero sacrificado. El resto fueron los mismos que los partidos anteriores: Javi Varas en la portería; Víctor Díaz y Álex Martínez en los laterales y Menosse en el eje central; Baena y Montoro en el pivote de la medular; Machís y Pedro por las bandas y Adrián Ramos en la delatera, eso sí, en solitario.

El Córdoba, por su parte, jugó con el mismo once que disputó el partido anterior contra el Tenerife, y que estuvo formado por Kieszek, Pinollos, Aguza, Edu Ramos, Jona, Alfaro, Javi Galán, Sergi Guardiola, Joao Alfonso, Fernández y Josema.

El equipo cordobés fue el que comenzó a aproximarse al área contraria con tímidos acercamientos. El Granada, con el apoyo de su afición, poco a poco empezó a sentirse más cómodo en el terreno de juego. Menosse gozó de la primera ocasión para los rojiblancos tras un remate de cabeza después del lanzamiento de una falta.

El conjunto de Oltra puso el marcador a su favor pronto. En el minuto 9, Víctor Díaz envió un centro al área que cazó Darwin Machís, quien disparó a puerta y batió a Kieszek. La afición granadinista celebró con alegría el tanto de su equipo, que volvía a jugar en casa tras dos jornadas fuera. Al venezolano le vino bien el 'recadito' de Oltras tras el último partido y recobró un buen nivel.

Montoro tuvo que ser atendido tras sufrir una dura entrada de Alfaro, quien recibió tarjeta amarilla. El centrocampista pudo continuar sin problemas un partido en el que el Córdoba empezó a apretar y a llegar con cierto peligro al área de Varas. El portero se mostró seguro y detuvo todos los disparos que le llegaron. Javi Galán y un cabezazo de Alfaro fueron los más destacados.

El Granada intentó buscar espacios. Un Machís muy activo estuvo a punto de anotar el segundo gol del Granada, pero su remate tras el bote de un córner por parte de Pedro se marchó a la segunda gradería de Los Cármenes.

Los rojiblancos generaban pero se mostraban algo imprecisos. Ramos, bien tapado por la defensa cordobesista, apenas podía revolverse y ganar balones. Víctor Díaz sí aprovechó su banda para llegar con peligro y también Álex Martínez, aunque en varias ocasiones no lo intentó aún teniendo espacio para incorporarse.

Precisamente Martínez tuvo una ocasión de oro para hacer el 2-0. Un disparo de falta lo estrelló en el larguero y el rechace posterior, lo envió a las manos de Kieszek (33'). También creó serio peligro con un centro que se paseó por el área.

El Córdoba respondió con un disparo de Sergi Guardiola, que Varas detuvo sin problemas. Ya en el añadido, Alfaro probó al portero sevillano con un disparo desde fuera del área que también paró un seguro Javi Varas.

Un Granada CF confiado que solo cede al final

En la segunda parte, el equipo de Oltra continuó mandando en el partido y amplió su ventaja en el marcador. Tras un disparo flojito de Guardiola nada más comenzar la segunda mitad, el Granada marcó el segundo gol de la tarde, obra otra vez de Darwin Machís. El jugador de la vinotinto disparó con la pierna derecha desde fuera del área tras recortar a un defensor y buscar el hueco perfecto para disparar con potencia a la portería cordobesa.

Celebración del gol de Machís | Foto: Antonio L. Juárez

El Granada, con total confianza en su juego, continuó con llegadas peligrosas. Pedro por poco no llegó a un balón en largo. Se lamentó la afición granadinista, que no paró de arengar a los suyos.

El Córdoba realizó el primer cambio en el 57' para intentar mejorar. Alfaro dejó su sitio a Markovic. Pero a los cordobesistas se le pudo complicar el partido aún más, ya que Adrián Ramos fue objeto de penalti. Por suerte para ellos, el colombiano falló el lanzamiento desde los once metros. Los granadinistas le arroparon y corearon su nombre.

El ex del Granada Jaime Romero entró en lugar de Pinillos (62'). Poco pudo aportar el jugador ante un Granada con un Machís muy participativo que no paraba de generar peligro. También estuvo a gran nivel el joven Sergio Peña, un jugador que gusta mucho a Oltra.

Mientras la afición pedía "Machís, queremos un hat-trick" llegaron los primeros contratiempos para el Granada. Montoro se marchó tocado y entró en su lugar Alberto Martín (68') y, más tarde, Adrián Ramos sintió un pinchazo y tuvo que dejar su sitio a Joselu. El ariete onubense aprovechó el tiempo que estuvo en el campo para marcar su segundo gol con la camiseta del Granada. En el minuto 82, aprovechó un rechace tras un disparo de Darwin Machís que desvió el portero del Córdoba.

Gol de Joselu | Foto: Antonio L. Juárez

Caballero entró por Edu Ramos en el conjunto verdiblanco minutos antes y Pierre Kunde dio descanso a Sergio Peña. El Córdoba se aprovechó de un pequeño despiste de la defensa nazarí, sólida con la pareja formada por Saunier y Menosse, y Sergi Guardiola marcó con un disparo que rebotó en el césped y despistó un poco a Javi Varas (84').

El Córdoba apretó en el tramo final. Jona tuvo varios disparos peligrosos pero Varas estuvo atento para despejar el peligro y otros se le marcharon fuera. El Granada CF, por fin disfrutó con el pitido final. Primera victoria que le debe servir para armarse de confianza y comenzar a escalar posiciones.