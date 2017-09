Saunier, novedad en la convocatoria para medirse al Córdoba

Google Plus

El Granada CF ha informado de la lista de futbolistas convocados por su entrenador, José Luis Oltra, para el partido correspondiente a la jornada 6 de Liga en Segunda División que disputará contra el Córdoba CF este sábado 23 septiembre en el estadio Nuevo Los Cármenes, a partir de las 18:00 horas. En la convocatoria destaca como principal novedad la inclusión del central Matthieu Saunier, quien es citado por primera vez esta temporada.

Oltra hasta el momento no había confiando en Saunier. El jugador finalmente se quedó en la plantilla este verano, después de estar en la 'rampa de salida', pero no había sido incluido en ninguna convocatoria. Ni siquiera tras la lesión del central Germán Sánchez. Ahora, con los problemas en defensa que ha demostrado el equipo, Oltra le da la oportunidad a Saunier. Y será titular, además, ya que en la convocatoria no está Charlie Dean, el hasta ahora central titular junto a Menosse, que se queda fuera por decisión técnica.

A la convocatoria regresa también el centrocampista Pierre Kunde, que se quedó fuera en la anterior lista para el partido contra el Real Valladolid. Por el contrario, se cae de la convocatoria Javier Espinosa.

El resto de jugadores convocados son los mismos a los que ya citó José Luis Oltra para el partido anterior en el estadio José Zorilla. Por lo tanto, la única baja por lesión en la lista de convocados para este partido es la de Germán Sánchez, mientras que las demás ausencias son todas por decisión técnica. Se vuelven a quedar fuera, por lo tanto, el lateral zurdo Urtzi Iriondo y el extremo Licá.

Así, los 18 jugadores convocados por Oltra para medirse al Córdoba CF en son:

Porteros: Rui Silva y Javi Varas.

Defensas: Álex Martínez, Saunier, Menosse, Víctor Díaz y Quini.

Centrocampistas: Raúl Baena, Puertas, Pedro, Montoro, Sergio Peña, Alberto Martín y Pierre Kunde.

Delanteros: Adrián Ramos, Rey Manaj, Machís y Joselu.