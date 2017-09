José Luis Oltra: ''Saunier está listo''

José Luis Oltra en rueda de prensa | Foto: Antonio L Juárez

Es el turno de ganar. Oltra es consciente de la situación y trabaja a diario para poner a punto la primera victoria de la temporada. El Granada necesita y desea unos ansiados tres puntos que detonen un estado de forma idóneo para conseguir el ascenso. José Luis Oltra demuestra ser consciente de la situación en cada comparecencia ante los micrófonos. Una de las principales novedades en esta rueda de prensa fue hablar de la disponibilidad de Saunier.

Preguntado por las alineaciones posibles ante el Córdoba, Oltra fue tajante. ''No va a haber una revolución. El sistema ya es conocido aunque habrá alguna rotación, tanto en la parcela defensiva como en la ofensiva. No va a haber tantas rotaciones como hubiera introducido tras la derrota sufrida en Valladolid. El trabajo semanal me ha hecho meditar las decisiones y no seré tan radical'', declaró.

Los resultados no llegan y Oltra busca conclusiones: ''Somos dieciocho jugadores nuevos, es una categoría nueva y también yo acabo de llegar. No es una excusa para no rendir a nuestro potencial. Hay una parte mental que influye, pero yo intento convencerles de que jueguen sin presión. Por otra parte, hay un aspecto futbolístico en el que yo soy el responsable. Estamos cometiendo errores en ese plano y los corregiremos''.

''Saunier está listo. Puede competir aunque haya una pretemporada diferente. Con el paso de los minutos notaría problemas pero con el tiempo se arreglará. Sabemos que le faltan minutos. Él está bien, está entrenando fuerte y si entra en la convocatoria tendrá sus minutos'', declaró Oltra sobre la disponibilidad de Saunier. ''Si no ha jugado ha sido por decisión mía. No quiero meter al club de por medio''.

''El Córdoba ha tenido partidos buenos y otros en los que la intención de jugar bien no ha impedido las dificultades. Creo que es un equipo que tiene las ideas bastante claras, que juega bien a balón parado y se asocia bien. Al igual que nosotros, tampoco ha encontrado la regularidad.'' José Luis Oltra valoró al Córdoba equiparándolo con la actual situación del Granada. Los cordobeses ya saben lo que es ganar en esta nueva temporada a diferencia del Granada, que no ha sumado más allá del empate.