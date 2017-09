El recado de Oltra levanta dudas en torno a Machís

Google Plus

Darwin Machís conduce un balón en el primer partido de la temporada | Foto: Antonio L. Juarez.

Tras los malos resultados, parece claro que José Luis Oltra optará por mover ficha y modificar el 11 inicial del Granada CF por el que viene optando en los últimos partidos para el encuentro del próximo sábado ante el Córdoba CF.

Uno de esos cambios podría ser la ausencia del venezolano Darwin Machís a tenor de lo dicho en la rueda de prensa del pasado sábado por el entrenador valenciano. El míster dejó un pequeño recado para el extremo, cuando, tras decir que no quería dar nombres concretos, señaló al venezolano, alegando que su nivel en lo que va de liga está lejos del mostrado durante la pretemporada.

Darwin Machís estaba llamado a ser uno de los jugadores más importantes de la plantilla. Tras jugar la temporada pasada en Primera División en el C.D. Leganés, el jugador era una pieza muy codiciada en Segunda División y equipos llamados a pelear por el ascenso como Oviedo o Cádiz mostraron un gran interés en él. Finalmente, el Granada consiguió convencerle de que volviera a la que fue su casa para incorporarse al nuevo proyecto en su segunda etapa en el club, donde se esperaba ver a un Machís mucho más maduro y rodado que aquel que jugó en el filial años atrás.

Sin embargo, las cosas no le están saliendo como esperaba hasta el punto de ser uno de los señalados, tanto por el míster como por la afición por los resultados cosechados en las primeras jornadas. Machís no termina de encontrar su sitio en el campo y, hasta el momento, sus aportaciones han sido escasas. Si bien es cierto que no se le puede reprochar falta de actitud y voluntad, si se le puede criticar su desacierto en la toma de decisiones en los metros finales y su egoísmo en determinadas jugadas en las que prefiere optar por hacer 'la guerra por su cuenta'.

Ahora es Oltra el que debe decidir entre seguir confiando en el venezolano y no sacarlo del equipo titular o darle un toque de atención dejándolo en el banquillo este sábado para dar entrada a los jugadores que aguardan su oportunidad, como Puertas o Peña. En caso de que optase por lo segundo, el técnico nazarí debe de tener claro que se enfrentará a una situación complicada que puede afectar anímicamente al joven jugador al verse relegado a un segundo plano tan pronto, por lo que tendrá que sacar a relucir su talante y buen hacer por el que tanto se ha caracterizado en sus anteriores equipos para conservar la buena armonía en el vestuario y mantener a todos los jugadores de la plantilla enchufados, evitando así que caigan en el ostracismo.