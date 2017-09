Máxima urgencia en la zaga del Granada CF

Google Plus

Menosse no ha arrancado bien la temporada. Foto: Antonio L Juárez

El Granada continúa sin ganar un solo partido liguero. Y bien podríamos pensar que la culpa está en que los delanteros no marcan goles, pero no. El verdadero problema de este equipo está en la retaguardia. Oltra incidió el otro día en rueda de prensa en que no puede ser que en cada partido le metan dos goles. "Esto es insostenible", dijo. Unas palabras que dejan claro el mosqueo del míster con los aspectos defensivos de un equipo que sigue sin carburar.

Los centrales, señalados

"Ni la colocación ni la contundencia de los centrales está siendo la idónea". Una frase que podría resumir gran cantidad de los goles recibidos por el Granada CF durante esta temporada. Sin ir más lejos, en el encuentro disputado en Pucela los tantos llegan por balones filtrados entre centrales. Cierto es que el primero de ellos se trata de una gran acción combinativa del Valladolid, pero en el segundo la zaga está mal colocada y excesivamente lenta.

Pero no nos quedamos solamente con el último partido. Echando la vista hacia atrás, encontramos un gol donde Menosse y Charlie Dean quedan 'retratados'. Jornada tres del campeonato liguero. El filial azulgrana visitaba el Nuevo Los Cármenes. El Granada mandaba 2-1 en aquel momento en el marcador y un error de la pareja de centrales daría un punto al Barça B. Menosse y Charlie se quedaron embobados mirando el esférico en la jugada del segundo gol dejando a Abel Ruiz colarse entre ambos y aprovechar una asistencia aérea de Fali para arrancarle los tres puntos a los nazaríes.

La baja de Germán, clave

Oltra se encontró demasiado pronto con un contratiempo en forma de lesión. Germán Sánchez, pieza clave en el gran curso que realizó el curso anterior el Tenerife, se lastimó ante el Zaragoza. De dos a tres meses de baja es el tiempo que deberá estar fuera uno de los llamados a liderar la zaga nazarí. Para ello, Oltra ha probado con Charlie Dean y Menosse en el eje, pareja que no le ha funcionado nada bien. Para el próximo encuentro se espera que pueda haber cambios en esta línea defensiva y hombres como Saunier puedan tener su oportunidad, pese a que no ha tenido la confianza del técnico hasta ahora y no ha entrado en ninguna convocatoria.