Cuatro entrenamientos para decidir los cambios frente al Córdoba CF

Entrenamiento del Granada CF en su Ciudad Deportiva | Foto: Antonio L. Juárez

Tras una jornada de descanso este lunes, la plantilla del Granada CF va a comenzar este martes a preparar de lleno el partido que la próxima jornada le va a enfrentar al Córdoba CF. Los rojiblancos recibirán en el estadio Nuevo Los Cármenes al conjunto cordobés este sábado 23 de septiembre, a partir de las 18:00 horas. Para preparar ese duelo, la plantilla entrenada por José Luis Oltra va a realizar cuatro sesiones de entrenamiento.

La primera sesión de trabajo, tras el día de descanso, será este martes por la mañana, a partir de las 10:30 horas, en la Ciudad Deportiva. En ella, José Luis Oltra incidirá, especialmente, en aquellos aspectos en los que su equipo ha fallado a lo largo de los partidos que ya ha disputado. Tras el entrenamiento, el delantero Joselu Moreno hablará en rueda de prensa para valorar su situación personal y la del equipo en este inicio de temporada.

El miércoles, los jugadores del Granada volverán a entrenar en la Ciudad Deportiva, a las 10:30 horas, el horario habitual desde hace unas semanas. También se ejercitarán el jueves y el viernes para terminar de preparar el duelo contra el Córdoba CF, en el que tratarán de lograr la primera victoria de la temporada. De momento, el equipo nazarí solamente ha podido sumar cuatro empates y ha sufrido una derrota, en la última jornada en su visita al Real Valladolid.

José Luis Oltra tendrá que valorar a lo largo de la semana a sus jugadores y decidir quiénes están mejor para afrontar el partido contra el Córdoba. Se prevén cambios en el once titular del Granada, ya que el técnico dijo tras el partido contra el Valladolid que fallaba "la ayuda en el medio campo" y "la colocación de los centrales". "Tenemos que insistir, trabajar y mejorar, bien desde lo táctico o con la variación de futbolistas. Ver jugadores que tengan más confianza, porque no puede ser que en cada partido encajemos dos goles. Esto no es sostenible", indicó.