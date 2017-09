Oltra: "No estamos con confianza ni seguridad"

Oltra da órdenes en la banda del José Zorrilla | Foto: La Liga.

El técnico del Granada CF, José Luis Oltra, ha asegurado a la conclusión del partido disputado por su equipo contra el Real Valladolid, en el estadio José Zorrilla, en el que ha sufrido la primera derrota de la temporada, que su equipo no está "con confianza ni seguridad" y que le "penalizan los errores defensivos y la falta de contundencia en el área rival".

Oltra se ha marchado "disgustado" de este partido porque no le ha gustado "ni el equipo ni la forma de competir". El míster cree que la diferencia en el encuentro la ha marcado "la contundencia en las áreas" y ha lamentado que el Granada CF conceda "demasiadas facilidades en defensa". "No me gusta y mientras que no nos demos cuenta de que tenemos que ser mucho más contundentes, agresivos... vamos a sufrir", ha señalado.

Para Oltra, el primer gol que ha encajado el Granada "viene de un saque de banda" que su equipo le "regala" al Valladolid y el segundo, "con un golpeo con el que te hacen el gol". El técnico ha lamentado que los errores le penalicen porque no considera que "haya sido problema de generar" en este encuentro. "Nos falta intención y ese punto de seguridad y confianza. No quiero ir a nada ni nadie en concreto, pero no estamos en ese punto de confianza en nosotros mismos", ha apuntado.

"Tenemos que insistir, trabajar y mejorar"

El valenciano considera que al Granada CF le está "costando" adaptarse a la categoría y se marcha "disgustado con el resultado" porque el equipo no está conforme a lo que él cree que puede ser. Ha lamentado que el equipo falla "en la ayuda del medio campo" y "en la colocación de los centrales". "Tenemos que insistir, trabajar y mejorar, bien desde lo táctico o con la variación de futbolistas. Ver jugadores que tengan más confianza, porque no puede ser que en cada partido encajemos dos goles. Esto no es sostenible", ha asegurado.

El míster ha reconocido que ahora es el momento de "sacar carácter" y de contagiar el equipo a la afición, y no al revés. "Estamos en el inicio, con mucha gente nueva. Hemos tenido tres salidas complicadas y la semana que viene hay que cambiar esta dinámica y salir a por todas, contagiar a la gente. Tengo confianza en la plantilla, pero tenemos que darnos cuenta y salir de esta dinámica. Estamos en tiempo y forma y debemos de cambiar el rumbo ya", ha finalizado.