Previa Valladolid - Granada CF: ¿será a la quinta?

Septiembre avanza inexorablemente y todo sigue igual. Los niños han vuelto al colegio como cada año, el metro-tranvía sigue sin desplazar a ciudadanos de Armilla a Albolote y el Granada Club de Fútbol sigue sin ganar. El domingo se cumplirían 200 días desde la última victoria oficial del club nazarí en caso de que este no salga vencedor del Estadio José Zorrilla de Valladolid en la tarde del sábado.

Cuatro partidos de liga, cuatro empates. Se puede ver el vaso medio vacío (no se gana) o medio lleno (no se pierde) pero, se vea como se vea, los tres puntos en juego en Pucela son cruciales para que las alarmas no salten definitivamente por tierras andaluzas.

Evitar multitud

Porque sí, cinco ya se podrían considerar como demasiados partidos sin conocer la victoria. El nerviosismo empieza a cundir en la parroquia rojiblanca, no sólo porque su equipo no ha sido capaz de ganar hasta ahora, sino porque las sensaciones que ha dejado no han sido las que se esperaban. Pese a que casi todo es nuevo en este proyecto y eso exige tiempo de acople, la afición se muestra preocupada al ver los problemas de creación de juego de los de Oltra y su incapacidad para mantener un resultado positivo.

Oltra, en el punto de mira si el Granada falla en Pucela. | Foto: Antonio L. Juárez

Como ocurriera en Zaragoza y ante el Barcelona B, el Granada vio como le levantaban el marcador a su favor que campeaba en el Heliodoro Rodríguez López de Tenerife. La última remontada sufrida fue más preocupante si cabe dado que el rival se encontraba con un jugador menos. Un gol en acción a balón parado y un contraataque mal defendido por los centrales propiciaron que los granadinos casi se fueran de vacío de la isla. No lo hicieron por un golpe de fortuna final.

Con cuatro puntos en el casillero, a cinco del ascenso directo y a tres del play-off. A esa distancia está el objetivo marcado desde un inicio. No es una situación alarmante pero podría empezar a serlo si no se consigue el triunfo en una plaza difícil como es Valladolid. Que el próximo encuentro en casa ante el Córdoba no se convierta en un juicio dependerá de lo que suceda en tierras castellano-leonesas.

Confirmar un buen arranque

El Valladolid es el equipo más goleador hasta el momento con 9 dianas A orillas del Pisuerga las aguas discurren más calmadas que por el Genil. El nuevo Real Valladolid comenzó La Liga 1|2|3 con el pie torcido, viéndose sorprendido por el filial del FC Barcelona tomando el José Zorrilla. Sin embargo, la respuesta a este golpe fue positiva y los de Luis Cesar Sampedro enlazaron dos victorias consecutivas en campo del Sevilla Atlético y en casa ante el CD Tenerife. Esa racha no se incrementó el pasado fin de semana por muy poco. Los vallisoletanos vencían 2-4 en el derbi castellano-leonés ante la Cultural Leonesa pero fueron incapaces de mantener la ventaja y acabaron con empate a cuatro.

Tres puntos separan a Valladolid y Granada en la clasificación, con los blanquivioletas como cuartos clasificados y los rojiblancos en la parte media-baja. Un triunfo local los podría aupar a los puestos de ascenso directo, algo anecdótico a estas alturas pero ilusionante para una afición que lleva tres temporadas de decepciones en Segunda División. A los pucelanos les avala el ser el equipo más goleador hasta la fecha, con nueve tantos. Continuar con ese ritmo anotador y mejorar en la faceta defensiva (siete tantos en contra) son los objetivos de un club que quiere mirar hacia el estrellato.

Continúa el dilema central

José Luis Oltra sigue devanándose los sesos en busca de la manera de hacer jugar a su equipo. Todas las miradas apuntan a la medular que, hasta ahora, ha hecho aguas en lo que a creación del juego se refiere. Raúl Baena y Montoro formaron pareja en los tres primeros encuentros hasta que el segundo se lesionó. En Tenerife fue Alberto Martín el que acompañó a Baena y, alineando a dos mediocentros de corte defensivo, era de esperar que la circulación de balón no fuera muy fluida.

Oltra: "Nos falta una victoria y manejar las ventajas" El técnico valenciano analizó esta situación afirmando que “en un juego colectivo, todo el mundo tiene que atacar y defender” y, por tanto, no cree que el problema sea no tener un mediocentro. Si Montoro no estuviera al cien por cien para partir como titular, Oltra tendría la opción de alinear a Sergio Peña pero aseguró que “no es la idea de inicio” porque “busca equilibrio” pero que lo medita todo “en función del rival”.

Montoro, durante un encuentro de esta temporada. | Foto: Antonio L. Juárez

Por lo demás, podría repetir el mismo once del pasado domingo, de nuevo con la dupla atacante Joselu – Adrián Ramos. Una de las zonas que ha creado mayores dudas tras los últimos partidos, el centro de la defensa, se mantendrá intacto. Mathieu Saunier continúa sin estar en el punto óptimo que reclama el entrenador tras un verano de tira y afloja para salir del club y, por tanto, Hernán Menosse y Charlie Dean volverán a ejercer en el eje de la zaga. Un partido y medio ha bastado para echar de menos a Germán Sánchez.

La novedad en la convocatoria rojiblanca pasa por la inclusión de Montoro, que entró en la lista de Tenerife pero fue el descarte definitivo. El valenciano desplaza de los citados a Pierre Kunde que se queda fuera por primera vez en la temporada. Los 18 convocados son: Javi Varas, Rui Silva; Víctor Díaz, Quini, Menosse, Charlie Dean, Álex Martínez; Baena, Montoro, Alberto Martín, Sergio Peña, Espinosa, Pedro Sánchez, Darwin Machís, Licá; Joselu, Adrián Ramos y Rey Manaj.

Mata, la gran amenaza

Luis César: "Hemos cumplido el objetivo del primer mes" En el buen inicio de competición del conjunto vallisoletano hay una figura que está destacando por encima del resto. Se trata de la del ariete madrileño Jaime Mata que, actualmente, es el pichichi de La Liga 1|2|3 con cuatro dianas. Tras un primer año irregular en Pucela, donde anotó cinco goles en una temporada en la que alternó titularidades con suplencias, el delantero de 28 años se está erigiendo como una de las sorpresas en este arranque. Después de marcar un doblete en el Reino de León, Mata quiere acribillar la portería de Javi Varas y catapultar a su equipo.

En el banquillo blanquivioleta se encuentra Luis César Sampedro, un hombre con recorrido en la categoría de plata y que pretende devolver al Valladolid a cotas mayores sin un presupuesto que le exija pero con una entidad con mucha historia que defender. En declaraciones previas al encuentro, el gallego se mostró satisfecho con el rendimiento de los suyos hasta ahora, y afirmó que “seis o siete puntos en un mes es el objetivo” y lo han cumplido. Reclamó más agresividad a sus jugadores para que no se escapen puntos como le ocurrió en la última jornada y dejó la duda sobre posibles cambios en la alineación al comentar que “ha pasado tiempo suficiente para probar a los nuevos que han llegado”.

Jaime Mata, pichichi de La Liga 1|2|3. (Foto: La Liga)

Si lo estima conveniente, Luis Cesar podría repetir once por tercera semana consecutiva dado que sólo cuenta con la baja del lateral izquierdo Ángel, que no fue titular en anteriores encuentros. Por decisión técnica se quedan fuera de la citación Mayoral, Calero, Sergio Marcos y el ex-granadinista Sulayman Marreh. La convocatoria está conformada por 20 hombres, de los cuales dos serán descartados el mismo sábado. La lista la componen: Masip, Becerra, Antoñito, Moyano, Deivid, Guitián, Kiko Olivas, Nacho, Borja, Luismi, Anuar, Cotán, Gianniotas, Hervías, Toni, Míchel, Óscar Plano, Ibán Salvador, Mata y Villalibre.

Un autogol que valió una salvación

El aficionado del Granada guardará, a buen seguro, un grato recuerdo del José Zorrilla. Y es que la última comparecencia de los andaluces a orillas del Pisuerga sirvió para que el conjunto nazarí amarrara su tercera salvación consecutiva en Primera. Locales y visitantes llegaron a la última jornada de la temporada 2013/14 jugándose la vida, con el acicate de que los primeros no dependían de ellos mismos para lograr la permanencia. En una afrenta de muchos nervios, una jugada de estrategia se saldó con un centro raso de Allan Nyom que acabó en las redes previo despeje involuntario de Mitrovic. Aguantaron los de Lucas Alcaraz el resultado favorable y pudieron celebrar una salvación que supuso el adiós del técnico granadino.

Si nos atenemos al bagaje de los enfrentamientos entre Valladolid y Granada en Segunda División y en feudo castellano, los números se decantan del lado local con seis victorias, un empate y una sola derrota. Precisamente se produjo en el último año que ambos coincidieron en la categoría de plata y los rojiblancos se llevaron los tres puntos por un resultado de 2-3. Ighalo, Manuel Lucena y Abel Gómez fueron los autores de los goles visitantes.

