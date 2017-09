Oltra: "Nos falta una victoria y saber mantener la ventaja"

José Luis Oltra en la rueda de prensa previa al partido contra el Valladolid | Foto: Antonio L. Juárez

El técnico del Granada CF, José Luis Oltra, ha comparecido ante la prensa para valorar cómo llega su equipo al partido contra el Real Valladolid. El valenciano ha asegurado que al Granada le "falta una victoria y saber mantenera la ventaja" en este inicio de temporada en la que solamente ha podido lograr cuatro empates. "Estamos trabajando para crecer y mejorar", ha señalado.

Cuestionado por los arbitrajes que ha sufrido el Granada CF en los primeros partidos de la campaña y qué pide a este colectivo de cara al partido contra el Valladolid, Oltra ha comentado que ni siquiera sabe quién les pita en el partido en Zorrilla. "Es un elemento más a superar. Hay que estar por encima. No depende de nosotros y no presto atención. Pediría lo que cada semana, que intente no equivocarse. A la larga, la balanza se iguala. Pido equidad y fortuna para el árbitro en cuestión", ha apuntado. Oltra ha destacado que su labor es "difícil" y que nunca habla mal de ellos porque cuando después analiza las jugadas en frío sabe que es "complicado".

Sobre la participación de Montoro ya en este partido, Oltra ha dicho que el jugador ya ha entrenado este jueves con el grupo y también lo hizo en gran parte del entrenamiento del miércoles, pero que todavía no ha tenido la conversación definitiva con el jugador y el médico. El valenciano ha señalado que sí podría llegar para el partido, pero no lo puede asegurar al 100%.

"Me conformo con que el equipo pueda competir de la misma manera"

Oltra ha incidido esta semana con sus jugadores "en el trabajo ofensivo y defensivo y en jugadas a balón parado". El míster se conforma con que el equipo "pueda competir de la misma manera", pues para él "compitió muy bien en Tenerife, un campo muy complicado". Frente al Valladolid, "un equipo experto y con un modelo definido", cree que el Granada CF tendrá que estar "fuerte y sólido". "Sobre todo tenemos que hacerles daño, llevemos el peso o no", ha apuntado.

El entrenador de los rojiblancos no sabe qué le falta al equipo para mantener la ventaja en los partidos porque ha asegurado que "si lo supiera, lo hubiera corregido ya". Para Oltra, "cada partido ha sido una historia" y "el fútbol son aciertos y errores".

El valenciano ha dicho que "todo es opinable" cuando ha sido cuestionado por la posibilidad de situar al joven Sergio Peña junto a Raúl Baena o Alberto Martín, dos centrocampistas de corte más defensivo. Para el míster, si arriesga y sale bien, será "un valiente y atrevido", pero si lo hace y sale mal, se dirá que es "un tarado". Ha asegurado que "de inicio no es la idea" que tiene porque trata de "buscar equilibrio", aunque es una posibilidad que se la plantea. "Medito todo en función del rival", ha dicho.

Sobre si al Granada CF le falta la figura de un catalizador de juego, aparte de Montoro, Oltra ha comentado que no quiere dar clases de táctica pero que esa "figura de catalizador" o "de un jugador con más manejo, tipo Xavi o Modric" no cree que obligatoriamente sea necesaria en el Granada porque "el fútbol es un juego colectivo" y tiene a dos jugadores 'box to box' como Baena y Alberto Martín. "Todo cabe en el fútbol. No es la realidad de un juego colectivo, todo el mundo tiene que atacar y defender y no creo que el problema sea no tener un mediocentro", ha finalizado.