Pedro Sánchez, el rojiblanco más destacado en el inicio

Pedro Sánchez, nacido en la localidad alicantina de Aspe, llegó al conjunto nazarí como el undécimo fichaje para el equipo de José Luis Oltra en este movido mercado de fichajes veraniego, siendo un fichaje sorpresa puesto que no entraba en las quinielas como refuerzo para la escuadra granadina. A priori no estaba claro su rol en el equipo pero ya en pretemporada dejó muestras de su calidad hasta que se ha consolidado en el once siendo hasta ahora imprescindible para Oltra.

Pedro hasta el momento lo ha jugado todo en cuanto a competición liguera, es decir, ha disputado los partidos de las cuatro jornadas, todos como titular y no ha sido sustituido en ninguno de ellos. Por lo tanto, lleva jugados 360 minutos. Tan solo no ha disputado la eliminatoria de Copa del Rey contra el Zaragoza. Pedro se ha convertido ya en el máximo goleador del equipo al transformar dos goles y ha aportado también una asistencia.

Ya en el primer encuentro jugado en casa contra el Albacete, Pedro dio muestras de una de sus cualidades: las acciones a balón parado. El jugador domina la estrategia como pocos en la categoría de plata. De sus botas salió la falta lanzada estratégicamente para que Joselu rematara casi a placer, aunque no logró finalizar con éxito la jugada.

Precisamente de falta llegó su primer gol contra el Zaragoza en La Romareda: lanzamiento ejecutado de forma pícara justo por debajo de la barrera, aprovechándose de que los maños saltaron. En la siguiente jornada convirtió su segundo gol esta campaña de jugada personal poniendo el 2-1 en el marcador de Los Cármenes contra el filia blaugrana. Quizá sea hasta ahora su mejor partido, jugando a banda cambiada, ya que Darwin Machís fue baja por estar con su selección nacional. Se mostró activo y muy incisivo cada vez que tenía oportunidad.

Así pues, Pedro Sánchez se ha convertido en uno de los pilares básicos en este dubitativo comienzo de Liga para el Granada C.F y en un imprescidible para el técnico Oltra.