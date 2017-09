Pablo Machín: "Vamos a Vigo con todo el respeto del mundo"

Google Plus

Pablo Machín, en el partido del Girona contra el Barcelona. | Foto: LFP

Pablo Machín hizo, en la conferencia de prensa previa al partido del Girona en Balaídos, un repaso a varios temas de actualidad del equipo gerundense: sensaciones, la falta de gol, el momento del equipo o el rival. Por ejemplo, del propio Celta de Vigo, que viene de golear por 0 a 4 en Eibar, admitió que sería un "partido difícil", como todos los de Primera. "Vamos con todo el respeto del mundo, como hacemos contra cualquier otro equipo de Primera División", dijo el técnico. "El Celta viene de un buen resultado, ha alejado las dudas del principio y ha demostrado que, con buen fútbol, puede ganar a cualquiera", explicaba.

Sin embargo, al soriano no le gusta la palabra "miedo". "No hay nada que me dé miedo. Si fuera así, ya estaríamos dando una ventaja al rival antes de empezar el partido", valoró. Eso sí, admitió estar "preocupado" por la mala racha que atraviesa el equipo, con un último mes para olvidar, ningún gol a favor y un pobre punto de 12 posibles: "Las derrotas siempre generan más dudas que las victorias, como es normal. La línea de trabajo la tenemos clara y eso es una ventaja. Espero que estemos todo el año en la posición actual -17º clasificado-. En algunos momentos estaremos por debajo, y en otros, que espero que sean muchos, por encima", comentó.

Para voltear la dinámica, el equipo necesita marcar cuanto antes, hecho que no se produce desde la segunda jornada, en el 1 a 0 frente al Málaga. El de Gómara reconoce cierta "inquietud" por la poca puntería de cara a la portería contraria: "Me encantaría marcar una de cada tres ocasiones. Llegamos más que los rivales, pero marcamos menos. Eso es falta de acierto, que llegará con actitud, confianza y calidad. Es evidente que no somos los mejores, pero debemos seguir generando ocasiones".

En pos de ganar en Galicia, Machín apuesta por no sacudir en exceso al equipo, tendencia que ya ha puesto en práctica esta última semana de tres partidos. "Hay posibilidades de volver a jugar con los futbolistas de las primeras jornadas y usar un dibujo bastante definido", arguyó, aunque admitió que siempre puede "haber variantes" en el esquema. Referente a la convocatoria de 20 jugadores, fue claro: "Viajamos más de los habituales porque tenemos opción de ir todos. Hay jugadores que está bien que vengan con el grupo; otros salen de una lesión y habrá que valorar a qué nivel están".