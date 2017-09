A Vigo, sin Granell ni Muniesa

Granell se lamenta del penalti fallado frente al Sevilla. | Foto: LFP

Pablo Machín facilitó este pasado jueves la convocatoria de los 20 hombres que viajan a Galicia para enfrentarse este viernes (21 horas) al Celta de Vigo. De la lista destacan las ausencias del centrocampista Àlex Granell y del defensa Marc Muniesa. De hecho, ninguno de los dos estuvo en el duelo frente al FC Barcelona y siguen, pues, en la enfermería. Del primero, cabe decir que no ha entrenado durante la semana, y el técnico dijo que tenía "un problema muscular", por lo que su "evolución marcaría su vuelta a los entrenamientos". Del segundo, el club ya informó la semana pasada que sufría una lesión en el bíceps femoral, por lo que tres semanas de baja eran casi seguras.

Sin embargo, el soriano recupera para la cita a Alcalá, que jugó infiltrado en Leganés y no formó parte de la convocatoria ante el conjunto azulgrana, y a Carles Planas, que ha estado apartado de los terrenos de juego aproximadamente un mes. El lateral volverá a la que fue su casa las últimas tres temporadas. La otra cara positiva de los protagonistas gerundenses es la del franco-argelino Farid Boulaya, que todavía no había entrado en los planes de Machín. El ex del Bastia es uno de los cuatro jugadores -junto con Bounou, Eloi Amagat y Timor- que no ha disputado un solo minuto con la camiseta rojiblanca.

Para la baja de Muniesa, lo más razonable es que Juanpe vuelva a ocupar su posición de central izquierdo en la defensa de tres, completada por Bernardo, en el centro, mientras que Alcalá debería volver a la derecha. En cuanto a la ausencia de Granell, es probable que Aleix García vuelva a comandar las operaciones en el centro del campo. Ya debutó frente al Sevilla y completó todo el partido ante el Barcelona, por lo que parece ser la pieza ideal para ocupar la posición del '6'.

La lista de convocados la forman: Iraizoz; Bernardo, Mojica, Ramalho, Alcalá, Stuani, Pere Pons, Portu, Aday, Douglas Luiz, Bounou, Olunga, Juanpe, Marlos Moreno, Kayode, Boulaya, Planas, Aleix García, Borja García y Maffeo. De ellos, Machín deberá descartar dos jugadores.