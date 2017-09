Pablo Machín: "Eso eran fuegos de artificio, ahora tiramos de verdad con pólvora"

Google Plus

Machín atendiendo a los medios en sala de premsa. | Foto: Girona

El Girona FC el pasado miércoles empató a cero en Butarque, el feudo del Leganés. Se consiguió un buen punto, el primero fuera de casa, ante un conjunto pepinero que llegaba a la fecha con dos días más de descanso ya que el Girona jugó el domingo ante el Sevilla y el Leganés lo hizo el viernes en Ipurua. A la dura semana con tres partidos aún le queda un último escollo y es nada más y nada menos que el FC Barcelona. En la rueda de prensa previa al histórico partido, Machín tocó unos cuantos temas de interés para el aficionado.

En primera instancia hizo hincapié sobre lo duro que ha sido el camino hasta poder llegar a lo que es a día de hoy el club. Además ha valorado positivamente la gran proyección desde que él llegó y se ha acordado de los cánticos que algunos miembros de la plantilla cantaron en referencia al FC Barcelona el día de la celebración del ascenso.

El técnico soriano asimismo comentó que la afición está "muy ilusionada con el partido" refiriéndose que para muchos hinchas va a ser un partido especial al tratarse de la entidad blaugrana. Es decir, en la provincia de Girona antes la gente acostumbraba a ser del Barcelona pero ahora parece que la cosa está cambiando. Pablo se ha mostrado orgulloso de que actualmente un 80% de la gente ya sea del equipo de Montilivi.

El entrenador fue cuestionado sobre como confeccionaría la defensa ya que hombres clave como Muniesa está lesionado o Alcalá es duda. El central cedido por el Stoke City está completamente descartado porque se le ha detectado lesión en el bíceps femoral y se encuentra pendiente de evolución. En el caso de Alcalá, Pablo comentó que podría jugar infiltrado al tratarse de una lesión ósea. También fue preguntado sobre si Ramalho tenía opciones de jugar. Machín aseguró que sí ya que es el central más rápido actualmente disponible.

Al ser preguntado sobre si era el momento idóneo para enfrentarse a un equipo como el Barcelona dijo: "Por ganarlos no hay nunca un buen momento, intentaremos que el momento sea mañana". No se cortó en elogiar a Messi y dijo que no existe una fórmula capaz para detener el mejor jugador de todos los tiempos.

El técnico dejó otra frase para el recuerdo, al comentarle que era el primer partido oficial entre ambos después de haberse enfrontado solo en amistosos: "Eso (amistosos) eran fuegos de artificio, ahora tiramos de verdad con pólvora". Machín espera una fiesta y promete que su equipo va a competir. Añade que puntuar sería toda una inmensa alegría que les haría ganar confianza.