Pablo Machín: "Lo más justo ha sido el empate"

Pablo Machín dirigiendo a su equipo. Foto: VAVEL

El Girona visitaba Leganés con el objetivo de asaltar Butarque y llevarse unos necesitados tres puntos. Pero finalmente el partido ha acabado con empate sin goles, y no ha sido por no intentarlo, ya que los dos equipos han gozado de ocasiones de gol muy claras. Pablo Machín ha atendido a los medios después del partido para analizar cómo ha ido el encuentro y explicar sus sensaciones después del punto cosechado en Butarque.

Aunque, como todos los equipos, el Girona iba en busca de los tres puntos, el empate ha dejado al técnico soriano satisfecho con el resultado y el juego del equipo. "Lo más justo ha sido el empate, pero con un poco más de suerte arriba podríamos habernos llevado la victoria", aseguraba el entrenador del Girona, añadiendo que en Primera División hay que ir paso a paso y con el tema del físico presente en esta jornada intersemanal, hay que estar satisfechos con el punto conseguido.

No está tan satisfecho si relaciona el juego del equipo en lo que va de competición con los puntos cosechados hasta ahora. “Hemos hecho fútbol para ir más arriba", decía Machín.

El técnico del Girona también ha querido alabar al Leganés y los ha puesto como ejemplo a seguir. "Ellos nos enseñaron como competir en Primera la pasada temporada", explicaba Pablo Machín. A pesar de esto, ha recordado que los pepineros han gozado de dos días más de descanso que el Girona y que esto ha influido en el juego del equipo.

Con estos 90 minutos, ya hace dos jornadas que los catalanes no logran perforar la portería contraria y sobre eso ha hablado Machín: "Claro que me preocupa no marcar, como le preocuparía a cualquier equipo que le pasara lo mismo". Aún así, los atacantes han gozado de claras ocasiones de gol que podrían haber dado los tres puntos al equipo.

Finalmente ha hablado sobre la lesión de Marc Muniesa que ha tenido que abandonar el campo en la segunda parte. "Espero que no sea nada grave pero por precaución podría no jugar ante el Barça", ha explicado Pablo Machín.