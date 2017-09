Previa CD Leganés - Girona FC: desgaste intersemanal

Google Plus

Leganés y Girona empezaron la temporada como dos auténticos tiros. El conjunto pepinero ganó sus dos primeros encuentros ligueros ante Alavés y Espanyol mientras que los catalanes sumaron cuatro puntos de seis posibles en las dos primeras jornadas ante dos equipos de gran nivel como son Atlético de Madrid y Málaga.

A pesar de ese estratosférico arranque de ambos clubes, vienen en una dinámica negativa tras perder sus dos siguientes encuentros pertinentes; el 'Lega' ante el Getafe y el Eibar (ambos por la mínima) y el Girona ante el Athletic en San Mamés y ante el Sevilla.

Leganés y Girona se han enfrentado únicamente en cuatro ocasiones, dos en Montilivi y dos en tierras madrileñas; en las temporadas 2014-15 y 2015-16 en Segunda División. Después ascendería el Leganés y al año siguiente el Girona.

En estos cuatro enfrentamientos, el Girona no conoce la derrota con un balance de dos victorias para el conjunto dirigido por Pablo Machín y dos empates, ambos en la temporada 2015-16. El último precedente de este partido es el de marzo de 2016 en Montilivi que acabó con resultado de 1-1, goles de Lekic y David Timor, un futbolista bien conocido por ambas aficiones. En Butarque, el último partido que jugaron ambos equipos fue en octubre de 2015 y el resultado fue de 2-2 en un partido loco donde el Leganés ganaba por 2-0 en el minuto 80 y un doblete de Jairo Morillas en diez minutos daba el empate y la euforia al conjunto rojiblanco.

En igualdad de condiciones

Girona y Leganés son dos equipos humildes y pequeños, que no están acostumbrados al fuerte desgaste de jugar tres partidos en una semana, eso puede condicionar las tácticas, tanto de Pablo Machín como de Asier Garitano a la hora de elegir su once titular, ya que tienen que pensar que el fin de semana tienen otro vital encuentro, pues el Girona el sábado frente al Barcelona en Montilivi y el Leganés viajará a las Islas Canarias el domingo para enfrentarse a Las Palmas.

Puntos fuertes

Si hablamos de un punto fuerte del Leganés, no se puede mencionar otro que no sea su línea defensiva, debido a la experiencia de sus hombres de atrás y de las grandes actuaciones de su guardameta, 'Pichu' Cuéllar. El conjunto pepinero solo ha encajado tres goles en cuatro jornadas.

Por parte del Girona, su arma más poderosa es la sorpresa de sus carrileros. Es un constante quebradero de cabeza para las defensas rivales como ya se ha demostrado en los cuatro partidos anteriores. Aday Benítez, Mojica, Maffeo, son los tres grandes nombres para la banda gerundense. Todos ellos son como un puñal para los laterales contrarios, con velocidad y potencia pura.

Puntos débiles

Si una cosa tienen los equipos pequeños, son debilidades, y ese es el motivo por el cual los entrenadores tienen que buscar alguna solución alterna para sanar esos puntos débiles. En el caso de estos dos conjuntos, su punto débil es común; la falta de acierto de cara a portería. Ambos conjuntos llevan tres goles en Liga, pero ese no es el verdadero problema. El verdadero inconveniente es la sensación de no peligro que se genera durante el encuentro. Parece como si ambos equipos se vieran congelados a raíz de tres cuartos de campo. Son aspectos a mejorar por ambos técnicos de cara al próximo encuentro, ya que de no ser así, se vislumbra un partido con pocas ocasiones en el que la balanza del fútbol se decantará de un lado u otro mediante alguna jugada aislada o algún balón parado.

Convocatoria

Pablo Machín viaja a Leganés con los siguientes futbolistas: Gorka Iraizoz, Bounou, Bernardo, Alcalá, Ramalho, Juanpe, Muniesa, Mojica, Aday, Maffeo, Granell, Pere Pons, Dougles, Borja, Portu, Stuani, Olunga, Kayode.

Por su parte, Asier Garitano no podrá contar para este encuentro con Ezequiel Muñoz y El Zhar, que son bajas confirmadas en las últimas horas. El resto de la plantilla estará disponible para el técnico vasco.

Posibles onces

Tras analizar el encuentro y confirmar las bajas de ambos equipos, nos metemos en la cabeza de los técnicos y podemos dibujar los siguientes onces para el partido entre Leganés y Girona.