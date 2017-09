Pablo Machín: "Ellos han tenido dos días más de recuperación"

Google Plus

Pablo Machín da órdenes en el Athletic Club-Girona del pasado 10 de septiembre. | Foto: LFP.

Pablo Machín se centró principalmente en una idea en la rueda de prensa previa al partido frente al Leganés de este miércoles (20:00h), que no es otro que el estado físico de sus hombres en comparación con el de la plantilla pepinera. Varios motivos arguyó el de Gómara para dar a entender que el Girona llega en inferioridad de condiciones. "Estamos cansados, venimos de una batalla muy exigente contra el Sevilla. Ellos han tenido dos días más de recuperación. Con tanta igualdad en la Liga, esto puede ser determinante; y además, nosotros tenemos que viajar", argumentó. Este podría ser casi el resumen de su conferencia de prensa de este pasado martes celebrada en Montilivi.

En efecto, el cuadro madrileño visitó Ipurúa el pasado viernes, para enfrentarse al Eibar, del que no pudo traer nada positivo a casa. Dos días después, el cuadro catalán caía también en casa frente al Sevilla. Así lo puso de manifiesto Machín, que reconoció que es un partido "súper importante no solo para ellos, sino también para el Girona", con lo que no se plantea reservar demasiados jugadores de cara a la inmediata visita del FC Barcelona: "Tengo que pensar cuáles son los jugadores que nos pueden dar más opción de ganar. Habrá que valorar si tenemos una plantilla amplia como para cambiar piezas y seguir compitiendo como lo hemos hecho hasta ahora".

Del duelo, Machín espera que sea un partido de "sufrimiento". Al mismo tiempo que Butarque le trae "buenos recuerdos" porque ya ganó allí en Segunda División, no esconde que será un partido para sufrir, aunque espera "acabar ganando o, como mínimo, sacar algo positivo". De hecho, un punto, según como discurra el choque, no sería ninguna catástrofe: "Un empate sería una buena opción. El otro día perdimos la oportunidad de sumar un buen punto que hubiera reforzado nuestra autoestima", explicó el soriano.

En cuanto a su rival, lo más normal es que vuelva a las andadas de su once tipo, que Asier Garitano sacudió en su visita a Eibar. Así, hombres como Eraso o Rubén Pérez deberían formar parte de la alineación inicial que habrá ideado el técnico guipuzcoano. "Espero su esquema de siempre en casa, con los más habituales que han jugado los primeros partidos", valoraba Machín, al mismo tiempo que reconocía que no va a variar en exceso los protagonistas gerundenses: "Vamos a jugar como siempre. No tenemos previsto cambiar el planteamiento. Somos conscientes adónde vamos y que nos vamos a enfrentar a un rival muy físico en su juego".