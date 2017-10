Google Plus

Bordalás: "Nos ha costado, no estábamos cómodos". Fuente: La Liga

El Getafe CF cayó por 2-1 en su visita al Estadio de Riazor. Los gallegos llegaban al encuentro con tan sólo cuatro puntos y con su entrenador, Pepe Mel, con la soga al cuello. Si no conseguían la victoria sería cesado como técnico del Deportivo de la Coruña. En la primera mitad el conjunto madrileño no terminaba de sentirse a gusto. El descanso llegó con las tablas en el marcador. En el 54’ Amath Ndiaye adelantó a los azulones. Tan sólo diez minutos después, el senegalés fabricó una magnífica jugada y no acertó en el mano a mano con el guardameta del Deportivo. En la misma jugada, Lucas Pérez puso el empate. A pocos minutos del pitido final Andone hizo el 2-1 que le dio oxígeno al conjunto gallego.

"Es un partido que hay que analizar con profundidad. Ha habido de todo, muchas alternancias. No hemos entrado como lo hemos hecho habitualmente. Nos ha costado mucho, no estábamos cómodos, nos hemos visto superados sobre todo por banda derecha. Guaita ha estado muy bien y el equipo se metió muy atrás incomprensiblemente" comenzó declarando el entrenador del Getafe, José Bordalás con respecto a la derrota frente al conjunto de Riazor. El actual técnico del Getafe ya coincidió con su homólogo en el Deportivo de la Coruña en la temporada 1995/1996, por aquel entonces Pepe Mel era jugador y Bordalás entrenador del conjunto gallego.

El alicantino aprovechó la rueda de prensa para hacer autocrítica y analizar los puntos a mejorar por parte de los azulones: "El Deportivo de la Coruña necesitaba los puntos. En el primer gol, fuimos tres jugadores a por el mismo futbolista. Creo que un jugador rompe el fuera de juego, no sé si Cala. Nos hemos desajustado y así llegan los goles. Esto es fútbol, nos ha costado y no hemos estado cómodos. En otras ocasiones el partido lo hubiésemos controlado mejor"

Para concluir, José Bordalás analizó el tanto del empate que llegó justo después de una ocasión clara de los azulones, y a tres minutos del final Andone le dio los tres puntos al conjunto gallego: "En el segundo tiempo el equipo estuvo mucho más metido, más cómodo, nos pusimos por delante. Teníamos el partido controlado, Amath tuvo el segundo y al minuto ellos hicieron el empate. Hubo momentos de dudas, nos volvimos a recuperar y en un centro lateral y un mal despeje, con fortuna, Andone hizo el 2-1 en un momento decisivo".