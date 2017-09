El Celta, próximo rival azulón

Unzué, en su último encuentro / Foto: Ernesto Aradilla (VAVEL España)

La jornada 4 deparará un duelo entre equipos con dinámicas algo distintas pese a la escasa diferencia de puntos que hay entre ambos conjuntos, Celta y Getafe. Los vigueses no han empezado de la mejor manera la Liga, ya que han perdido tres de sus primeros cuatro partidos, y las sensaciones no son muy buenas, debido a que han perdido encuentros en los que a priori tenían que ganar. El Getafe tan solo cuenta con un punto más, pero ya se ha enfrentado a rivales duros como Sevilla y Barcelona. Los resultados no están acompañando al juego del equipo azulón, no obstante.

El Celta iniciaba la liga con el objetivo de entrar en competición europea. Sin embargo, la marcha del Toto Berizzo al Sevilla fue un palo muy duro. El encargado de sustituir al técnico argentino fue Juan Carlos Unzué, antiguo segundo entrenador del Barcelona.

Pero las cosas empezaron mal en el primer partido. El Celta recibía a la Real Sociedad, y tras adelantarse hasta en dos ocasiones (1-0 y 2-1) finalmente cayó derrotado por dos goles a tres. Una semana después en la segunda jornada, el guión fue el mismo, pero esta vez en el Villamarín: el Celta se puso 0-1 y acabó perdiendo 2-1. El parón de selecciones pareció venirle bien al conjunto gallego, ya que en la tercera fecha se impuso por un gol a cero al Alavés. Sin embargo fue solo un espejismo, ya que en el partido siguiente perdió 2-1 frente al Espanyol y dio una imagen de equipo apático y sin ganas.

Así pues, el Celta de Vigo marcha decimoséptimo en la clasificación con tres puntos en su casillero, con cinco goles a favor y siete en contra. Por lo tanto, no querrán dejarse más puntos si quieren aspirar a clasificarse para competición europea la temporada que viene.