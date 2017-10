Cucu: "Tenemos un equipo muy completo"

Google Plus

El lateral izquierdo, durante el partido con el Lorca

Parece todo un veterano, pero no se dejen engañar. Marc Cucurella "Cucu", que ya dio el salto al filial barcelonista la temporada pasada debido a la desafortunada lesión de Moisés, solo tiene 19 años. Eso sí, el de Alella ha hecho méritos suficientes y ha dado muestras de madurez como para mantenerse en el equipo y convertirse en un fijo en los esquemas del entrenador, Gerard López. El canterano, que figuró en el once inicial también ante el Lorca, atendió a la prensa tras la victoria del Barça B (1-0).

El defensa habló de la importancia que tenía para el conjunto sumar los tres puntos de nuevo. "Hacía unos partidos que las cosas no nos salían como queríamos. Sabíamos que era importante ganar, porque ellos también estaban abajo. Ha sido un partido muy disputado y al final hemos tenido la suerte o el acierto que en otros partidos no habíamos tenido, hemos podido marcar un gol y quedarnos los tres puntos en casa", dijo.

Cucu no negó los apuros por los que pasó el filial en los últimos minutos del choque: "Al final del partido se ha cerrado un poco, buscábamos el contraataque para marcar el segundo gol, y ellos se han ido todos arriba. Han tenido algunas ocasiones, pero hemos estado muy concentrados atrás, Ortolá ha estado muy bien con algunas paradas importantes, con la ayuda de todos hemos conseguido la victoria".

La victoria, un respiro

El lateral admitió que si bien los resultados no son lo principal en un equipo filial, sumar los tres puntos en este caso era "imprescindible". "Es verdad que siempre tenemos que intentar jugar bien, hacerlo lo mejor posible, pero llevábamos unos partidos en los que no nos estaban saliendo bien las cosas, sobre todo en temas de estrategia, ahí es donde estábamos fallando, y hoy creo que lo hemos controlado bien. Hemos podido marcar y no nos han marcado, nos llevamos tres puntos que nos dan un poco de aire para seguir mejorando", declaró.

Cucu, durante el encuentro de la décima jornada

Cucu halagó a su compañero Arnáiz, autor del único gol de partido: "Hace poco que ha llegado, nos está ayudando mucho, está marcando muchos goles. Eso es el equipo, hay algunos que tienen que marcar, otros tienen que defender. Ojalá siga así y nos dé muchos más puntos". Para el de Alella, la riqueza del conjunto radica en lo que todos y cada uno pueden aportar como individuos al global: "Cada uno tiene unas ciertas características, unos tienen goles, otros tienen más carácter o intensidad. Con la mezcla de las cualidades de todos tenemos un equipo muy completo, cada uno con sus virtudes intentará ayudar al máximo al equipo para conseguir victorias".

Por último, el futbolista expresó su anhelo de algún día poder debutar en el Camp Nou. "Es un sueño que todos los jugadores de aquí tenemos. Sabemos que tenemos que hacer las cosas bien aquí, los del primer equipo siempre nos están siguiendo, ven nuestros partidos. Si las cosas van bien aquí, nosotros estamos preparados para ayudar en lo que sea necesario, y ojalá sea así y tengamos la oportunidad", señaló.