José Arnáiz: "Hemos sacado esta victoria peleando"

El extremo izquierdo volvió a ver puerta | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

El Barça B volvió a sumar los tres puntos en el Mini Estadi al imponerse al Lorca por la mínima, gracias a un tanto de José Arnáiz, un extremo que se ha calzado el traje de goleador, un atavio en el que se gusta. Ya son cuatro las dianas que aporta el de Talavera de la Reina al global del filial, en las siete jornadas que ha disputado con el equipo.

A la conclusión del choque, el goleador se mostraba feliz por el resultado obtenido. "La victoria era muy importante, la hemos sacado peleando. Estoy muy contento por el gol, y más por el trabajo que ha hecho el equipo. Es muy importante la victoria de hoy porque el equipo no venía de buenos resultados, era vital ganar aquí en casa antes de un partido complicado como el que tenemos la próxima semana contra el Osasuna. Iremos allí a ganar", dijo.

En cuanto a la entereza que parecía mostrar en una de las mejores acciones de ataque del Barça B, ya en los últimos compases del partido, Arnáiz se expresó así: "No sé de dónde he sacado la fuerza. Ha sido bastante bonito, es una pena que no haya entrado. Creo que podía haber decidido mejor a un lado, pero ya estaba muy cansado y la cabeza no me reaccionaba. La pegué a romper, ha rebotado en un defensa y le ha dado al larguero".

Despacio y con buena letra

El ex del Valladolid, que se ha adaptado de forma inmejorable en el filial barcelonista, comienza incluso a sonar para el primer equipo. Él, de momento, no quiere darle mayor relevancia a este asunto. "No quiero pensar en eso, estoy centrado en mi equipo y voy a pelear aquí. No he hablado con Valverde", declaró, al ser preguntado sobre si el Txingurri había tenido alguna conversación con él.