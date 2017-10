Ernesto Valverde: “Hemos conseguido una buena cena para todos”

Ernesto Valverde en rueda de prensa. Foto: Ernesto Aradilla, VAVEL

Un punto que sabe a victoria. El FC Barcelona sale de su estreno en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid con un empate en el luminoso tras ir a remolque desde el minuto 19 gracias a una obra de arte de Saúl Ñíguez desde fuera del área. Tras un asedio en la segunda mitad, los pupilos de Ernesto Valverde encontraron la recompensa de la mano de Luis Suárez en los últimos compases del encuentro, estableciendo las tablas en el luminoso (1-1) y con un Simeone que sigue sin poder vencer a los azulgranas en Liga.

Sereno, y con la calma que atisba Ernesto Valverde, el cacereño se mostró satisfecho con el punto en su estreno en el nuevo feudo colchonero. “La sensación es positiva. Tenemos que hacer valer el punto. Sabemos que si el Atlético se pone por delante administra muy bien sus ventajas. En el segundo tiempo el partido se ha roto más, pero hemos llegado con más claridad, y con nuestro empuje hemos logrado el empate”, ha declarado el ‘Txingurri’, satisfecho con la reacción de la escuadra azulgrana en la segunda mitad.

Ernesto Valverde en el Camp Nou. Foto: Ernesto Aradilla, VAVEL

Pese a un primer tiempo de dominio ‘rojiblanco’, Ernesto Valverde se decanta por valorar “la totalidad del encuentro”. Sin embargo, no ha dudado en profundizar con un poco más de esmero en los detalles más técnicos que han definido el encuentro: “En el primer tiempo teníamos menos profundidad, recibíamos poco. En el segundo tiempo teníamos más opciones de llegada, pero estábamos más expuestos”, ha recalcado el míster azulgrana.

El papel de Messi

Todas las miradas estaban puestas en el argentino. Leo, que no ha logrado estrenarse en el Wanda Metropolitano, ha tenido varias opciones de inaugurar en el nuevo reino del Atlético de Madrid. Un balón al poste tras una falta magistral y un repertorio de ocasiones dejaban a cero el marcador personal del '10' azulgrana, no exento de los elogios de su entrenador. “Tenía desgaste por el viaje y la tensión de los partidos de Argentina, pero siempre responde en cualquier situación. Sabemos el respeto que infunde ante el rival y la hinchada, y eso se nota. Cuando coge el balón, algo bueno pasa para nosotros. Hoy no ha marcado, pero su trabajo está ahí”, ha afirmado Valverde.

Sobre los pitos a Piqué en cada balón que recibía el central, el técnico no ha querido entrar en polémicas. “El ambiente ha sido extraordinário. Es normal que aprieten a nuestros jugadores. Ha sido una gran noche de futbol para todos, y que silben a unos y otros hay que dejarlo un poco de lado”, ha sentenciado.

Pese al empate ante el Atlético de Madrid, el FC Barcelona sigue líder invicto de la Liga Santander con 22 puntos. El próximo rival de los azulgranas será el Olympiacos griego bajo el manto de la UEFA Champions League el próximo miércoles en el Camp Nou (20.45h), con el objetivo latente de seguir manteniendo el liderato del grupo.