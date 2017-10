Atlético de Madrid - FC Barcelona: A reafirmarse en un nuevo estadio

El FC Barcelona llega a la octava jornada invicto, tras la última victoria contra Las Palmas | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Primer hueso duro de roer para el FC Barcelona. Tras 11 días sin actividad liguera, el fin de semana presenta un partido de altos vuelos. Desde que el ‘Cholo’ Simeone llegara al banquillo atlético, el equipo se ha presentado siempre como alternativa al título de Liga. El punto cumbre llegó el 2014, cuando el conjunto madrileño, tras un 1-0 en contra en el Camp Nou, logró empatar y terminar así ganando la Liga del curso 2013-14. Entonces dejó de ser una alternativa para convertirse en un firme candidato a todo.

El conjunto de Valverde, que apenas ha podido trabajar un día con la plantilla al completo, visitará este sábado, por primera vez, un Wanda Metropolitano que se vestirá de gala para recibir al equipo invicto de la competición. No hay lugar a dudas; los resultados confirman que la máquina del FC Barcelona sigue perfectamente engrasada bajo el liderazgo del astro argentino, Lionel Andrés Messi.

El inicio colchonero no ha sido para echar cohetes. Con cuatro victorias y tres empates en su haber, el Atlético se ubica en la cuarta plaza de una clasificación todavía algo desdibujada. Si bien no ha perdido ningún encuentro, las sensaciones no son las óptimas. Pues la estrella atlética Antoine Griezmann no arrancó a su máximo nivel y, tras un verano sin movimientos por la sanción FIFA, su función en el equipo es más trascendente que nunca. Sin embargo, los resultados siguen abalando a un equipo que solo ha encajado cuatro goles y su presentación en el nuevo circo romano es aterradora; una afición entregada a ritmo de victorias.

A mantener el equilibrio

La escuadra azulgrana llega dispuesta a no bajar el pistón y seguir en la senda de la victoria. Para ello, Ernesto Valverde deberá dirigir a un equipo lleno de mundialistas y sortear el tan temido “virus FIFA”. De manera progresiva, los 16 internacionales azulgranas se han ido incorporando a la disciplina ‘culé’ hasta este viernes. Pues, los minutos con sus selecciones, la exigencia de los partidos así como los Solo un día con la plantilla al completo kilómetros viajados, algunos viajes transoceánicos, pueden condicionar la elección del preparador extremeño de cara a esta primera prueba de fuego.

El FC Barcelona viaja a Madrid con una idea clara: ganar. Tras un inicio fulgurante, en que nadie ha logrado hacer sombra a un equipo lleno de dudas en agosto, el conjunto de Valverde lidera la clasificación con cinco puntos de ventaja sobre el Sevilla. Leo Messi marca el 48% de los goles del Barça en Liga 7 victorias, 23 goles a favor y solo 2 en contra. La defensa azulgrana se ha afianzado como la mejor de Europa. Busquets e Iniesta aseguran el medio del campo con el impecable talento que sale de sus botas solo rozar el balón. Y el ataque, mientras haya Messi, hay gol. El argentino sigue siendo letal en el área rival y ya es el máximo goleador de La Liga con 11 goles, lo cual significa que marca casi el 50% de los goles del Barça.

Sin embargo, si hay un pequeño punto débil en el conjunto azulgrana, este son los partidos a domicilio. Alavés, Girona y, sobre todo Getafe, donde se tuvo que remontar, han conseguido dificultar el juego Los partidos a domicilio un pequeño suplicio azulgrana planteando partidos de presión intensa que han truncado el planteamiento inicial. Y es que mientras que los aficionados ‘culés’ han podido disfrutar de 16 goles, incluyendo goleadas como las endosadas al Espanyol (5-0) y al Eibar (6-1), lejos del Camp Nou los goles ascienden ‘solo’ a 7. Así pues, la clave estará en el equilibrio; mantenerse como la mejor defensa y aprovechar las ocasiones arriba.

El Atlético, a contagiarse del ambiente

El estreno en el Wanda Metropolitano es inmejorable. Málaga y Sevilla han vivido de primera mano un ambiente que contagia. El jugador número 12 está más vivo que nunca y ha empujado al Atlético a vencer los dos partidos en su nuevo feudo. El estreno se Dos partidos, dos victorias en el Wanda selló con victoria por la mínima. Griezmann fue el encargado de batir al Málaga, así como también cerró el triunfo contra el Sevilla anotando el segundo gol (2-0).

El internacional francés será el jugador a tener en cuenta en un partido donde se pueden prever numerosas interrupciones. El delantero deberá aprovechar la mínima oportunidad para intentar superar la defensa azulgrana, la mejor de Europa, y a un Ter-Stegen en un estado de forma envidiable. Ángel Correa será el otro jugador a tener en cuenta y es que, saliendo desde el banquillo, la efectividad del argentino sobre el verde es incuestionable. Asiste y golea siempre en menos de 90 minutos. Sus números son mejores que los de la estrella del equipo; tres goles y una asistencia, por dos goles y una asistencia del francés.

Una prueba de fuego

El Atlético de Madrid será el primer rival ‘europeo’ de La Liga que pondrá a prueba al Barça. Los números hablan en clave azulgrana. Y es que desde el año 2000, se han enfrentado hasta en 44 ocasiones, siendo el bloque ‘culé’ el que sale más victorioso, cosechando hasta 23 triunfos por solo 10 del Atlético y 11 empates.

Cabe destacar que de los últimos seis enfrentamientos, 4 de ellos han sido en eliminatorias. La temporada pasada se cruzaron en las 3 victorias, 1 derrota y 2 empates en los últimos seis duelos semifinales de Copa y hace dos en Liga de Campeones. En la última eliminatoria, el Barça logró el billete para la final de Copa tras vencer a domicilio (1-2) y empatar en casa (1-1). Por otro lado, la eliminatoria de cuartos de final de Champions cayó de parte colchonera. Simeone plantó cara al entonces conjunto de Luis Enrique y logró imponer su ley tras marcar a domicilio un valioso gol, pese a perder por 2-1, y ganar en el Calderón por 2-0. El mazazo para el FC Barcelona fue duro, pero lograron mantener su condición de líder en La Liga hasta el final y ganar la Copa del Rey.

Leo Messi intentando superar a Godín en la penúltima eliminatoria europea | Foto: ApoCaballero - VAVEL

Así pues, el balance de los últimos enfrentamientos está muy repartido y demuestra de la rivalidad entre ambos equipos. Mientras que el Atlético solo ha conseguido una victoria, pero clave para sus aspiraciones. Los azulgranas por su parte, se han llevado tres victorias, una de las cuales sirvió para pasar la eliminatoria de Copa del Rey, otra para sumar 3 puntos en Liga y la otra que quedó en vano tras caer en el partido de vuelta de Champions. Ambos equipos han firmado el empate en dos de los últimos seis partidos, el más destacado fue en el partido en que el Atlético visitaba el Camp Nou en septiembre de 2016, cuando los colchoneros, tras la lesión de Leo Messi, lograron empatar un encuentro que habían empezado perdiendo.

A la estela de los mejores

Messi, Oblak, Suárez, Griezmann. 4 jugadores y un mismo destino, nominados al Balón de Oro. Todos ellos se verán las caras este sábado si los entrenadores no quieren prescindir de los mejores. El más temido es el argentino Leo Messi, que viene de anotar un hat-trick que le ha valido el pase para el Mundial a su selección. Por su parte, Luis Suárez también llega con la puntería afinada después de marcar dos goles en la victoria de Uruguay. Los dos azulgranas son dos de los mejores delanteros del mundo y ambos consiguieron, en sus respectivos partidos internacionales, convertirse en los máximos goleadores de las eliminatorias de la CONMEBOL con 21 goles.

El Atlético es una de las víctimas preferidas de Leo Messi: 27 goles en 34 partidos. Además el Leo Messi; 27 goles al Atlético y 16 esta temporada astro argentino llega al partido con el gol entre ceja y ceja. Once goles en Liga, siendo el pichichi de la competición, dos goles en Champions y 3 con Argentina. Un total de 16 goles que atormentan a cualquier equipo y más si el equipo en cuestión es predilección de uno de los mejores jugadores del mundo.

Jan Oblak, zamora de La Liga las últimas dos temporada | Foto: Daniel Nieto - VAVEL

La zaga colchonera deberá estar pendiente del líder 'culé' si no quiere que aumente esa cifra anotadora. Y para ello, Jan Oblak deberá seguir luciéndose, como lleva haciéndolo desde que se recuperó de una lesión al poco de fichar por el Atlético. El portero esloveno ha cosechado temporadas magníficas, llegando a ser el portero Zamora de la competición doméstica durante las dos últimas temporadas, hecho que le ha convertido en aspirante al balón de oro.

Valverde: "El Atlético es un claro candidato al título"

Claro y contundente se ha mostrado Ernesto Valverde en la rueda de prensa previa al partido de este sábado. El preparador azulgrana ha advertido de la dificultad del rival afirmando que "el nivel que tienen en los últimos años hace al Atlético doblemente difícil", además ha añadido que que se trata de "un claro candidato al título". Por otro lado, y visto que solo ha podido contar con todos los jugadores este viernes, el técnico extremeño ha aclarado las dudas sobre el posible cansancio manifestando que "todos han llegado en buenas sensaciones".

El técnico Ernesto Valverde en la rueda de prensa previa al partido del Atlético | Foto: Ernesto Aradilla - VAVEL

"Messi puede resolver cualquier partido" Acerca de Messi también ha tenido palabras de elogio: "Lo que más me gusta es su competitividad permanente: él puede resolver cualquier partido y, además, se propone hacerlo". Y ha sentenciado la comparecencia recordando que "hasta que matemáticamente no sea definitivo, nos queda un recorrido inmenso".

Simeone: "Se han reinventado de una manera muy veloz"

Diego Pablo Simeone también atendió a los medios este viernes y

quiso destacar la calidad de invicto, así como la manera de sobreponerse a las dudas iniciales: “se han reinventado de una manera muy veloz al golpe de la salida de Neymar, gracias al gen de sus futbolistas, que no se cansan de seguir ganando”. Por su parte, destacó la gran calidad de Griezmann y la importancia que tiene en el equipo: "Cuanto más fresco esté Griezmann, mejor" Antoine ha tenido estos últimos años diferentes formas de jugar. Es importantísimo para nosotros, cuanto más fresco esté mejor para solucionar las acciones ofensivas". Finalmente reconoció que Ángel Correa será el que acompañará al francés en la zona atacante asumiendo que "tienen un juego sin tener referencia para el rival y eso le puede perjudicar en cualquier sentido".

Arbitrará Mateu Lahoz

El duelo tendrá lugar en el Wanda Metropolitano (Madrid). Un estadio inaugurado el 16 de septiembre de 2017 y con capacidad para prácticamente 68.000 espectadores.

El colegiado designado para este partido es el andaluz Mateu Lahoz. Con 40 años y natural de Valencia, afronta su décimo curso en Primera División. Conocido por todos como un árbitro dialogante, el valenciano ha dirigido un total de 172 encuentros durante las 9 temporadas anteriores y tres esta temporada. El balance del curso actual es favorable a los visitantes; dos victorias para Betis y real Sociedad y una victoria como local para el Sevilla.

Convocatorias Atlético de Madrid – FC Barcelona

Ernesto Valverde ha dejado fuera de la convocatoria por decisión técnica a Aleix Vidal, Paco Alcácer y Vermaelen y por lesión a Rafinha, Démbélé y Arda Turan, que ha vuelto lesionado de la selección turca. La lista ha quedado completada por: Ter Stegen, Cillessen, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio, Denis, Iniesta, Suárez, Messi, Mascherano, Paulinho, Deulofeu, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, André Gomes y Umtiti.

Por su parte, Simeone ha convocado a 18 futbolistas para recibir al líder. La lista la forman: Moyá, Oblak, Godín, Filipe Luis, Savic, Lucas, Juanfran, Giménez, Thomas, Koke, Saúl, Carrasco, Gabi, Gaitán, Griezmann, Torres, Correa y Gameiro.