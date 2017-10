Último entrenamiento del filial con vistas al partido ante el Lorca

Google Plus

Los jugadores blaugranas en la sesión de entrenamiento | Foto: Noelia Déniz, VAVEL

Último entrenamiento en sesión matutina del Barça B antes de medirse el sábado a las 18:00 hrs al Lorca en el Mini Estadi. Tras el varapalo de la derrota del miércoles ante el Numancia en Los Pajaritos por la mínima, la vuelta a la senda de la victoria es en lo único que tiene la mente puesta el filial azulgrana. La dinámica en la que ha entrado el conjunto culé no acaba de ser buena en resultados, pese a que el juego es bastante aceptable. Por ello es necesario un golpe de autoestima en forma de victoria.

Gerard López repite lista de convocados

Por segunda sesión consecutiva Martínez ha vuelta a entrenar, pero aún sin el alta médica, por lo que no ha tenido opciones de entrar en la convocatoria. Gerard repite lista pese a la derrota del miércoles. Estos son los 18 convocados: Jokin Ezkieta, Cucurella, R. Tarín, Fali, Alfaro, Sarsanedas, ‘Choco’ Lozano, Aleñá, Marc Cardona, A. Ortolá, José Arnaiz, C. Pérez, Vitinho, David Costas, D. Concha, Samu Araujo, O. Busquets y J. Cuenca.

Siguen lesionados el meta Varo, Palencia, Ruiz de Galarreta, Kaptoum y Mújica, además de Martínez. El feudo blaugrana necesita volver a ver a su equipo sumar tres puntos que se le resisten desde el pasado inicio de septiembre. 4-0 ante el Córdoba en un partido muy cómodo. A excepción de ese triunfo, dos derrotas ante el Lugo y el C.D Tenerife y un empate ante el Real Oviedo.

La situación del rival, el Lorca, no es muy distinta. Dos victorias como el conjunto culé y dos empates que le hacen tener la necesidad de volver a sumar tres puntos. No obstante, el conjunto murciano aún no sabe lo que es puntuar lejos de su estadio, ya que ha sufrido cuatro derrotas, ante Huesca, Almería, Sporting de Gijón y Albacete, anotando dos goles y recibiendo siete. El Barça intentará seguir ahondando en la mala racha como visitante del equipo recién ascendido a la categoría de plata del fútbol español.