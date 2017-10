El filial no pudo sorprender en Los Pajaritos

Tras una fatídica semana por la incertidumbre política y social vivida en la ciudad condal, el encuentro aplazado en el feudo del Nàstic y el empate en casa ante el Oviedo, el Barça B emprendía rumbo a Soria, conocedor de que delante tendría a uno de los rivales más fuertes de la categoría de plata en el momento presente. Los culés tenían ante sí un reto apasionante, otro más de los muchos que les espera en Segunda División.

Osados, y sin dar sensación de estar disputando su segundo partido en el transcurso de apenas tres días, los de Gerard López se plantaron ante el Numancia, un equipo que no había fallado en casa y no cesaba de alzar la vista hacia lo más alto de la clasificación, hacia donde se dirige con paso firme. Con algunas novedades en el once inicial, como la presencia de Rodri en detrimento del descartado Dani Morer, y el regreso a la titularidad de Vitinho y Cardona, el cuadro catalán puso resistencia a los sorianos e incluso amenazó con borrar su imbatibilidad en Los Pajaritos. No lo consiguió.

Aún así, los azulgranas se mantuvieron en su sitio durante la mayor parte del encuentro, gracias en particular al esfuerzo de Adrián Ortolá bajo palos. Atento y valiente, el guardameta alicantino resistió las embestidas de los numantinos, pero no pudo evitar el gol que dio la victoria a los locales, que llegó tras una infracción de Choco que convirtió Guillermo Fernández desde los once metros. Apenas quedaba ya tiempo para la reacción, los chicos de Jagoba Arrasate condenaban de este modo al Barcelona B a su tercera derrota de la temporada.

El Barça B controla

Si el inicio del encuentro pareció equilibrado, con el paso de los minutos el filial barcelonista se fue haciendo con el dominio del balón. La primera llegada arriba de los culés la protagonizó Cucu, con un centro que no alcanzó Fali. El Numancia lo intentaba con internadas por la banda izquierda, aunque tanto Rodri como David Costas fueron achicando el agua para evitar que los locales hiciesen daño. A balón parado y en el lanzamiento de sendas faltas lo probaba Aleñá, que lo tuvo más cerca en el segundo intento, cuando buscó el palo derecho, pero el arquero numantino supo leer la intención del azulgrana.

Ortolà fue un seguro de vida bajo palos una vez más

Entonces apareció la figura de Adrián Ortolá, que pudo ser decisiva. El arquero se lució para despejar a córner un disparo con mucha intención de Valcarce. Este sería el primer saque de esquina para los vascos, que persistieron. Poco después se pusieron arriba de nuevo con una combinación al primer toque tras recuperar el cuero, pero de nuevo Ortolá salió para atajar ante Mateu, que vio como el alicantino frustraba la que pudo ser una buena ocasión para su equipo. Antes de alcanzar el ecuador del partido, los locales llamaron a la puerta del gol con un remate de Pere Milla, que forzó el saque de esquina tras pegar el balón que trataba de centrar en el defensa Jorge Cuenca, y después con disparo de volea de Medina, que despejó el salvador Ortolá.

La buena actuación del portero culé no bastó para evitar la derrota | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Los porteros, protagonistas

En la reanudación Gerard López movió su banquillo, dando entrada a dos jugadores de refresco. Sarsanedas y David Concha saltaban al verde para ocupar las plazas de Fali y Vitinho. La tónica del partido no varió demasiado respecto al último tramo del primer período: los numantinos siguieron achuchando, tanto que la intensidad de Escassi le valió al centrocampista malagueño su quinta amarilla en las nueve jornadas que va de curso. En cuanto a las acciones de ataque, Valcarce fue el primero en probar fortuna con un chut lejano que se fue alto.

Por parte de los azulgranas, David Concha no pudo finalizar con éxito una buena acción colectiva, al marchar el cuero rozando el travesaño. Rodri llegó poco después a la línea de fondo para poner un centro al que no llegó Choco Lozano por poco. A los de Gerard López se les vino encima el temporal en los últimos minutos, con el Numancia venido arriba. Pere Milla estuvo a punto de sorprender tras un buen pase de Guillermo Fernández, pero el cuero se fue a la izquierda de la portería.

Una de las últimas acciones de ataque del Barça B, y quizá la mejor, llegó en una combinación entre Busquets y Arnáiz. El ex del Valladolid se apoyó en el de Sant Feliu de Guíxols, que le devolvió un balón que Arnáiz chutó, encontrándose con las manoplas de Aitor, otro de los destacados del encuentro.

Primer pinchazo fuera de casa

El filial vendió cara su primera derrota a domicilio. El gol de los locales tuvo que llegar a balón parado, en un penalti por una infracción de Choco dentro del área, que además le valió la amonestación al hondureño. Guillermo Fernández fue el encargado de ejecutar la pena máxima, y Ortolá, que adivinó la trayectoria del balón, estuvo a punto de evitar que éste se colase entre los tres palos, sin embargo el tanto subió al marcador para dar la ventaja a los sorianos.

El Numancia suma 15 puntos de 15 posibles, no ha cedido ni un solo punto en Los Pajaritos, su fortín. El filial, por otra parte, era el único equipo de la Liga 123 que no había caído lejos de casa. Los de Gerard López deberán dejar atrás cuanto antes la derrota para preparar el encuentro de este sábado en el Mini, con la visita del Lorca (18:00 hrs).