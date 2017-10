Andrés Iniesta: “Soy el mismo de siempre”

Google Plus

Imagen: Noelia Déniz - VAVEL

Andrés Iniesta firmó una ampliación de contrato con carácter vitalicio el pasado viernes con el FC Barcelona en lo que es una operación jamás producida antes en la historia del club. En pleno debate sobre su rendimiento y futuro a corto plazo, el manchego acalló los rumores de manera tajante. Tras comunicarse oficialmente, el ahora capitán del primer equipo concedió una entrevista a la televisión oficial del club, Barça TV, en la que habló sobre varios aspectos futbolísticos y personales.

Andrés Iniesta, un jugador histórico

"Soy el mismo de siempre, me veo igual que cuando vine hace 21 años. Recuerdo que en la pista del colegio hacía con el balón lo que hago ahora. La necesidad de crecer y mejorar va haciendo que te superes, pero la esencia de lo que es mi persona no ha cambiado", apuntaba el capitán. Cuando aterrizó en la ciudad Condal con apenas 12 años, el centrocampista lo tenía claro: "Soy una persona muy de ideas fijas, desde el día que llegué aquí mi única misión era triunfar en el Barça. Los inicios en el primer equipo no fueron fáciles, pero yo tenía claro que quería jugar en el Barça a toda costa, aunque al principio jugara menos. Esta convicción y esta confianza tuvieron su recompensa".

La clave del éxito

Andrés Iniesta no dudó a la hora de responder a cómo se consigue mantener la ambición después de haberlo ganado absolutamente todo a nivel personal: "El reto más grande que tengo y que he aprendido es poder seguir teniendo la ilusión de entrenar y jugar, poder seguir disfrutando jugando al fútbol, ​​siendo feliz y estar muy ilusionado por lo que hago. ¿Hasta cuándo? Hasta donde llegue; ojalá sea por mucho tiempo. Hasta entonces seguiré concentrado en lo que toca".

El hogar familiar, un aspecto fundamental

El español también habló sobre su vida fuera de los terrenos de juego: "Es difícil, pero a día de hoy puedo desconectar del fútbol. Tener tres niños en casa es lo que te marca el día a día. Es precioso poder tener la oportunidad de estar con los hijos y verlos crecer. Te hace ver las cosas de un modo diferente a antes. Mi felicidad fuera intento mostrarla dentro del terreno de juego".

El debut y Stamford Bridge, recuerdos imborrables

En relación a sus mejores momentos vestido de azulgrana, Andrés Iniesta se quedó con dos muy concretos: el gol que le otorgó una plaza en la final de la UEFA Champions League en 2009, "el más mágico que ha vivido a nivel personal", y el debut con el primer equipo, el que "hasta ese día era su sueño".