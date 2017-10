Rodri: "Empiezo a encontrarme a mi máximo nivel"

Rodri volvió a ocupar el lateral ante el Oviedo | Foto: Ernesto Aradilla - VAVEL

Rodri Tarín anhelaba volver a pisar el verde tras pasar varias semanas sin poder participar con el filial debido a una contusión en el pie. La espera no se le haría tan larga al valenciano, de no ser porque venía de pasar algo más de ocho meses sin jugar por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Cuando la vida te pone a prueba solo los valientes se levantan del golpe siendo aún más fuertes que cuando cayeron. Es el caso de Rodri, que asegura sentirse a su mejor nivel en el presente.

"Me encuentro muy bien. Estas semanas tuve una contusión que no me dejaba disfrutar de los últimos partidos, pero las sensaciones ya son mejores y hoy he podido entrar, me he sentido bien. Tenemos una semana difícil, ahora a pensar ya en el siguiente partido", declaró el valenciano ante los medios, tras el empate del filial con el Oviedo.

Lo único que me preocupa en estos momentos es alcanzar mi cien por cien

Rodri, que salió del banquillo y dispuso de algunos minutos en el segundo período, en los que se situó en el lateral derecho, confesó que la posición en la que se desenvuelva es lo de menos. "Lo que más me preocupa es coger mi cien por cien después de una lesión que ha sido muy larga. Ahora empiezo a encontrarme a mi máximo nivel, entonces estoy tranquilo, es lo único que me preocupa en estos momentos", dijo.

El equipo, tranquilo

En cuanto a las dificultades que el Barcelona B está encontrando para sumar en su feudo, el defensa central declaró lo siguiente: "Ya sabíamos que esta es una liga muy competida, son 42 jornadas, el equipo está tranquilo, estamos bien. El Oviedo es un gran equipo ante el que hemos sacado un punto que también sirve, y esta semana tenemos dos buenos partidos para seguir sumando".

Al ser preguntado por la situación vivida en la jornada anterior, con el partido ante el Nàstic aplazado por los incidentes que se produjeron el pasado 1 de octubre, el valenciano se manifestó así: "Es una situación poco común, nosotros nos intentamos centrar en lo nuestro, que es jugar a fútbol y competir para seguir sumando. Intentamos centrarnos en eso, llevamos esta situación lo mejor que podemos".

Rodri reiteró lo que ya no deja de ser una evidencia: el momento dulce que atraviesa su compañero Carles Aleñá. "Ya le conocemos, es un gran jugador, nos está aportando mucho a nivel colectivo. A nivel individual se encuentra en un gran momento, considero que es joven, creo que ha dado un salto respecto al año pasado y estamos contentos de que nos pueda ayudar", sentenció.