José Arnáiz: "Un puntito nos sabe a poco"

El Mini Estadi continuará otra jornada más sin conocer la victoria del Barça B en lo que va del presente curso. Los de Gerard López, que se adelantaron en el marcador con una diana de José Arnaiz en la primera mitad, vieron como Carlos Hernández igualaba en la reanudación del encuentro. El esfuerzo posterior de los azulgranas por sumar los tres puntos no dio los frutos deseados, pero permite a los culés seguir sumando en la reñida categoría de plata.

"El partido ha sido complicado, con un equipo que va a luchar por estar arriba", declaró el autor del gol del filial tras el partido. "Sabíamos que sería muy complicado. El equipo ha peleado bien, y a lo mejor un puntito nos sabe a poco, pero hay que seguir peleando y pensar en el miércoles", apuntó. En cuanto a su estado de forma, y la posición que ocupó ante el Oviedo, el ex del Valladolid dijo lo siguiente: "Me encuentro muy bien, me he adaptado rápido a cualquier posición. Hoy hemos jugado con dos puntas, yo por detrás del Choco, me sentí bastante bien".

Arnaiz, que confesó estar "contento por el gol, pero más aún por el trabajo que hizo el equipo", destacó la diferencia principal que había encontrado entre su club anterior, el Valladolid, y el Barça B: "Aquí es mucho más juego de balón. Con el nuevo entrenador en el Valladolid era tipo así, pero entre el año pasado y este la diferencia sería esa".

Ante la pregunta de si se había planteado la posibilidad de alcanzar el primer equipo, dado su buen estado de forma, el futbolista decía que la decisión no dependía de él. Lo que sí es indudable es su habilidad y esas cualidades que tiene que le hacen ser uno de los fijos ya para Gerard López.