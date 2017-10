Samuel Umtiti y Lucas Digne, titulares en el partido de Francia ante Bulgaria

Google Plus

Los franceses del FC Barcelona están a un paso de clasificarse para el Mundial de Rusia. Foto: Ernesto Aradilla (VAVEL)

El duelo de la novena jornada de clasificación para el Mundial de Rusia se saldó con victoria para los franceses. Delante de 25.000 espectadores, el partido se disputó en el estadio Vasil Levski, en Sofía, y Francia resolvió todos sus probelmas con un tempranero gol al principio de la primera mitad. Los franceses salieron ante Bulgaria con: Lloris; Sidibé, Varane, Umtiti, Digne; Tolisso, Kanté (cambiado por Rabiot, minuto 34), Matuidi; Griezmann, Lacazette (cambiado por Payet, minuto 76) y Mbappé (cambiado por Giroud, minuto 84).

Francia ganó a Bulgaria y rompió el maleficio

Ayer se terminó la mala racha que acechaba a los "bleus" en Bulgaria. No ganaban un partido en tierra búlgaras desde el año 1932, hacía 85 años que no lo hacían. Las siete ocasiones que los galos llevaban acumuladas sin conocer la victoria fueron contrarrestadas con un gol en el minuto 3 de Matuidi, ya que el marcador no se movería más en todo el encuentro.

Francia encaraba un partido tenso, después de que Suecia hubiese ganado 8-0 ante Luxemburgo. Estaban necesitados de puntos para volver a conseguir situarse en la cabeza de la clasificación del grupo. Y así fue, ya que los de Deschamps dominaron el juego desde el principio. El madrugador gol de Matuidi, en el minuto tres, puso las cosas mucho más sencillas y tranquilizó los nervios de los jugadores.

Durante la primera parte, Kanté se retiro por lesión a los treinta minutos. El juego dominador de Francia fue la mejor noticia durante los primeros compases, ya que, en la segunda mitad no se pudo disfrutar de un buen fútbol. Los "bleus" supieron matar el encuentro con posesiones realmente largas que desesperaron a los búlgaros, lo que se tradujo en alguna que otra entrada a destiempo.

Lucas Digne y Samuel Umtiti

Los defensas del Barcelona tenían enfrente a un rival muy físico. Los jugadores de Bulgaria siempre buscaban chocar con el contrario, luchar al máximo cada balón disputado. Sin embargo, Digne y Umtiti pudieron resolver sin problema todos los contratiempos defensivos y consiguieron mantener su portería a cero durante los noventa minutos.

Ambos quisieron destacar la importancia de esta victoria en sus redes sociales, que supone un gran paso para llegar al Mundial de Rusia. Umtiti y Lucas Digne declararon haber jugado contra un conjunto muy difícil y duro.