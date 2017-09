Fran Sánchez: "Tenemos que estar bien posicionadas para evitar sustos"

Google Plus

Fran Sánchez, técnico del FC Barcelona Femenino. Foto: Ernesto Aradilla, VAVEL.com

El entrenador Fran Sánchez y la futbolista Fabiana Simoes han atendido a la prensa en la previa del partido de Liga ante el Santa Teresa. Al igual que el primer equipo masculino del Barça, las chicas azulgranas cuentan sus partidos con victorias. Las culés ocupan la primera posición de la tabla de la Liga Iberdrola con nueve puntos empatadas con Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao. Colchoneras y vascas han marcado un total de siete goles aunque las primeras han encajado solo un gol mientras que el Athletic ha recibido un total de tres. Sin embargo, las chicas de Fran Sánchez han marcado 13 goles manteniendo la portería a cero. Estos números fueron parecidos la pasada temporada cuando llegaron a un total de 27 tantos a favor y ninguno en contra.

Fran Sánchez ha declarado: "El Santa Teresa viene de partidos complicados y en todos el resultado ha sido muy ajustado" al perder en casa contra Athletic Club (1-2) y Atlético de Madrid (0-3) y empatando a domicilio frente al Valencia (1-1). Con tan solo un punto sumado, el Santa Teresa ocupa la décima tercera posición de la clasificación nacional. "El rival intentará salir a la contra", ha asegurado el técnico teniendo en cuenta que el rival necesita puntuar como sea. El entrenador ha advertido:"Lo que nos encontramos el otro día en Donosti es la realidad de La Liga, no lo de marcar nueve en cada partido".

Fabiana Simoes también ha atendido a los periodistas. La nueva fichaje del Barça, que debutó la pasada jornada con la camiseta azulgrana, todavía no domina el idioma: "Me sentí muy bien, mis compañeras me están ayudando muchísimo". Sobre el partido del próximo sábado: "Siempre esperamos un partido difícil". "Tenemos que ganar el Liga para después pensar en Champions", teniendo en mente ya el partido europeo contra el Avaldsnes noruego.