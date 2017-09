Ernesto Valverde: "Ganar este partido tenía una importancia crucial"

Google Plus

Valverde destaca la actitud de su equipo en partidos de dificultad como ante el Sporting de Portugal | FOTO: Miguel López Mallach - VAVEL

Octava victoria consecutiva

El FC Barcelona sumó ante el Sporting CP su octava victoria seguida, tanto en Liga como en Champions, en partidos en los que ha tocado sufrir y sacar el mono de trabajo. El partido ante el conjunto luso no fue una excepción. “Yo le daba a este partido una importancia crucial, sobre todo porque consigues seis puntos de seis y sigues líder. El día del sorteo, yo no quería que nos tocara el Sporting de Portugal, porque sé que es muy complicado jugarles. Es un gran equipo y un rival directo para la clasificación a octavos de final”, argumentó Valverde, calificando al equipo de Jorge Jesús como un rival más que incómodo.

Ha sido uno de los partidos en los que el Barça menos ha brillado, aunque a Valverde lo que verdaderamente le interesa es guiar a sus jugadores hacia la victoria y sus resultados lo dicen: “Cada uno puede pensar lo que quiera. Yo no me aburro, al revés, me divierto mucho. Y más si ganamos”.

"Yo me divierto mucho con el juego de mi equipo, y más si ganamos"

Reencuentro entre Mathieu y el Barça

El Sporting de Portugal incorporó este verano, entre otros, a Jérémy Mathieu, exjugador del Barça, quien se reencontró con los que fueron sus compañeros durante tres temporadas. El francés fue un quebradero de cabeza tanto para Luis Suárez como para Leo Messi, siendo uno de los jugadores más destacados del conjunto lisboeta. “Mathieu ha estado muy bien y jugadores como Acuña y Gelson Martins son muy veloces y nos han creado peligro. En el segundo tiempo hemos tenido pérdidas de balón y han tenido una ocasión clara para empatar”, señaló el técnico extremeño acerca de aquellos jugadores que más pusieron en aprietos al Barça durante el encuentro.

Valverde sigue experimentando en ausencia de Dembélé

El ‘Txingurri’ ha probado, desde la lesión de Ousmane Dembélé, el 16 de septiembre, a tres jugadores distintos en la posición de extremo derecho: Deulofeu, Aleix Vidal y ante el Sporting de Portugal le tocó el turno a Sergi Roberto. “Sergi puede jugar de lateral y por la banda perfectamente. Es un jugador que nos permite mantener las líneas juntas”, dijo Valverde, justificando de este modo la elección del de Reus en el once inicial.