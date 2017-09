La pizarra: los tres puntos, lo más positivo del encuentro

Google Plus

El FC Barcelona ganó este miércoles por 0-1 ante el Sporting CP en el José Alvalade. El conjunto azulgrana sufrió bastante para ganar el encuentro y lo acabó haciendo gracias a un gol en propia puerta de Coates.

El Sporting, con el calor de los 50.000 aficionados del conjunto verdiblanco, salió bastante valiente y, durante todo el partido, tuvo ocasiones para empatar. Con mucha velocidad en su zona atacante, el conjunto portugués creaba peligro mediante contraataques pero en el tramo final de la segunda mitad, ellos incluso tuvieron la iniciativa.

Los tres puntos, lo más positivo

El FC Barcelona no jugó un gran partido. El conjunto azulgrana sufrió más de la cuenta y no consiguió sentenciar. La falta de extremos puros en la alineación, quizás condicionó a ver a un Barça sin demasiada verticalidad, velocidad y profundidad. El tener a Sergi Roberto y a Iniesta, acumuló a muchos hombres en el medio del campo, con lo que Valverde quería tener el control del partido y dejar las bandas para Jordi Alba y Semedo. Esta vez, Leo Messi no deslumbró como venía haciéndolo y, evidentemente, se le echó en falta.

Por otra parte, Samuel Umtiti cuajó un auténtico partidazo, siempre atento y correcto para corregir y cortar contrataques. También lo hizó muy bien Ter Stegen, que dejó la portería a cero pese a que le llegaron varias veces.

Sin realizar un juego magnífico, el FC Barcelona ha sumado una nueva victoria y lleva seis puntos de seis posibles en Champions. Los de Ernesto Valverde cosecharon su octava victoria consecutiva y se colocaron líderes en solitario del grupo D, con tres puntos de ventaja sobre Sporting y Juventus. Por lo tanto, gracias a la victoria ante el Sporting, el equipo sigue con la dinámica positiva de victorias, algo también muy importante.

Iniesta y Roberto, partiendo desde las bandas, estaban constantemente jugando por dentro y dejando las bandas libres para los laterales, que jugaron muy ofensivos.

El 4-4-2, otra prueba de Valverde

El Txingurri Valverde sorprendió con dos cosas en este partido. Por un lado el descarte a última hora de Gerard Deulofeu y, por lo tanto, el descarte de un extremo puro, y por otro también el modelo de juego utilizado en el José Alvalade.

Con el descarte de Deulofeu, Sergi Roberto entraba en el once inicial y quedaba clara la intención de Valverde de acumular muchos hombres en el medio del campo. Así lo hizo el técnico, pero con un 4-4-2. Evidentemente, este 4-4-2 no era nada ortodoxo. En defensa, se veía claro que se partía con esa formación, pero en ataque, el dibujo se veía alterado debida a la gran movilidad de los jugadores azulgranas.

Samuel Umtiti, creciendo a pasos de gigante

Desde que llegó a Can Barça, Samuel Umtiti, partido a partido, no ha parado de crecer y ya es titular indiscutible en la zaga azulgrana. El francés, ante el Sporting CP estuvo impecable y fue de lo más destacado del encuentro. Contundente en el despeje y rápido en las coberturas entre otras cosas, permitió al Barça sumar estos tres puntos. Evitó alguna que otra contra peligrosa y, una vez más, fue clave.

Quizás el FC Barcelona necesitaba un buen central suplente para dar descanso a Umtiti y a Piqué, pero está claro que con Umtiti hay central para rato.