Messi iguala a Puyol en partidos disputados

Google Plus

FOTO: Carla Cortés - VAVEL

Si hay algo que aún no ha conquistado Leo Messi es el título de mayores intervenciones con el FC Barcelona. Por el momento, en cabeza sigue Xavi Hernández con la friolera cifra de 767 partidos disputados.

Este pasado miércoles, cuando los azulgranas disputaban la segunda jornada de Champions en Lisboa, el '10' volvió a vestirse la camiseta habitual pero sabiendo que daba un paso más en la historia. Era la 593ª vez que aparecía con ella de manera oficial y desbancaba así al eterno capitán, Carles Puyol, de la tercera plaza del ranking.

El delantero es ahora el tercer jugador que ha disputado más encuentros vistiendo la camiseta del Barça, siguiendo a Iniesta (638) y Xavi (767), pese a que este último ya no está en activo en el equipo.

Una vida de azulgrana

Desde que Leo Messi llegó a la cantera los sueños no han parado de cumplirse. Consiguió debutar con el primer equipo a los 16 años y desde entonces ha ido cosechando éxito tras éxito.

Con el último encuentro disputado, Messi deja atrás a Puyol (593) y Migueli (549), que comparten la lista de los primeros cinco jugadores. En ella se encuentran, también, otros jugadores en activo, como son Sergio Busquets (442) y Gerard Piqué (405).

Xavi, Iniesta y Messi comparten podio

Ahora el '10' ha cumplido 30 años y, aunque no es oficial su renovación con el Club, de jugar el próximo domingo (16:15h) ante Las Palmas en el Camp Nou, Messi superaría ya al central catalán y perseguiría de cerca a Iniesta. Un encuentro que si los azulgranas quieren seguir en cabeza de Liga no pueden desaprovechar. El conjunto canario se encuentra en horas bajas tras cambiar de técnico y, con el ambiente del Camp Nou, los de Valverde tienen que perseguir el objetivo y sentenciar 3 puntos más que no pongan en duda el liderato.