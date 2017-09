Sporting CP - FC Barcelona: puntuaciones de la jornada 2 de la Champions League

Google Plus

El Barcelona sufrió en un partido complicado frente a un sólido Sporting de Lisboa. | VAVEL

No ha sido, por razones obvias, uno de los mejores partidos para el Barcelona. Sin embargo, los de Valverde, con algo de suerte, pudieron ponerse por delante del marcador cuando el equipo más lo necesitaba. Un centro desde la banda de Lionel Messi se coló en la portería del Sporting después de rebotar en un defensor de los portugueses.

El partido comenzaba con una brutal presión en la salida de balón. Se hacía complicado avanzar jugando desde atrás y Messi, aunque no tan severo como en Girona, volvió a sufrir un marcaje al hombre que lo mantuvo anulado durante buena parte del encuentro. Finalmente, la balanza se posicionó del lado del Barcelona, pero el Sporting tuvo alguna que otra ocasión que repelió Ter Stegen.

Pondremos nota aquí a la actuación de los jugadores del conjunto dirigido por Ernesto Valverde (0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar).

Ter Stegen

6- El guardameta alemán no tuvo demasiado trabajo, pero supo responder a las acometidas del rival. El Sporting llegó a portería en un par de ocasiones que no supusieron mayor problema para el portero azulgrana. Salvó al equipo del empate en torno al minuto 70 de partido.

Semedo

6- El joven lateral diestro está actuando con una sorprendente madurez para la poca experiencia que tiene. El partido de Champions ha supuesto su debut como titular fuera del Camp Nou. Aunque aún es muy pronto para sacar conclusiones, parece que los culés tendrán la banda cubierta por muchos años.

Piqué

5- Un partido bastante discreto para Gerard Piqué. Tuvo problemas con la salida de balón desde atrás al comienzo de las jugadas. Fue importante su aportación en varios cortes de balón en ocasiones de peligro del Sporting.

Umtiti

7- El francés está tomando los galones de la defensa con una sorprendente madurez. Se mantuvo muy atento con respecto a sus compañeros y, en la primera mitad, evitó un claro remate por parte de los portugueses.

Jordi Alba

6- Su incansable físico le permitió subir y bajar la banda desde el comienzo hasta el final del partido. En choques como el de hoy, en los que el juego por el centro está algo atascado, sus incorporaciones desde el lateral son de gran ayuda para crear ocasiones de peligro.

Busquets

6- Sergio es siempre clave en la distribución de la pelota. Hoy funcionó bastante bien, pero la presión al comienzo de jugada del Sporting no le dejó ejecutar esos pases entre líneas que permiten romper la barrera del equipo rival.

Ivan Rakitic

6- Al croata le ha faltado hoy un poco más de acierto en los pases sencillos. Trabajó mucho en el aspecto físico y en las tareas defensivas, ayudando en la recuperación de la posesión.

Andrés Iniesta

6- Siempre madurando el pase para que no llegue al contrario. Pudo conectar con Jordi Alba en varias ocasiones, pero la jugada no llegó a buen puerto. El de Fuentealbilla no hizo uno de sus mejores partidos, aunque siempre deja detalles de gran calidad.

Sergi Roberto

8- Fue uno de los mejores del equipo en el día de hoy. Jugó en el medio y recorrió todo el terreno de juego en busca de espacios y de ayudas para sus compañeros. Supo participar con y sin balón. Buena actuación la de hoy.

Lionel Messi

8- Leo nunca da un partido por perdido, siempre sabe aprovechar cada momento, por pequeño que sea. La suerte hoy no estuvo de su parte y no tuvo fortuna de cara a portería, pero fue el más desequilibrante de los veintidós futbolistas que pisaron el verde.

Luis Suárez

6- El uruguayo sigue negado de cara a gol. Su remate sirvió para que el balón se colara en la portería del Sporting, aunque no está en su mejor momento. Fue sustituido en la segunda parte y no se marchó muy convencido.

Paulinho

7- Está siendo uno de los descubrimientos del mercado de fichajes. El partido estaba para él dadas sus características, ya que su potencia y su físico permitieron que el Barcelona pudiera retener más tiempo el balón en medio campo y luchar más en las pérdidas. Se ha convertido ya en un gran socio de Messi.

André Gomes

S.C.- Entró sustituyendo a Sergi Roberto en el minuto 87.

Aleix Vidal

S.C.- Entró sustituyendo a Suárez en el minuto 89.