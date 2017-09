Sufrida victoria del Juvenil A en Alcochete

Google Plus

FCB Juvenil A: Iñaki, Chumi (c), Monchu, Abel Ruiz (Juan, min 82), Collado, Riqui Puig, C. Pérez (Labinot, min 88), Miranda, Sergio Gómez (Calavera, min 74), Mateu Jaume y Cuenca

Ningún camino fácil te llevará a la gloria, reza un viejo dicho. Y así, sufriendo, resistiendo las embestidas de su rival especialmente en la reanudación tras el descanso, en la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Youth League, fue como el FCB Juvenil A se llevó otros tres puntos, para sumar ya seis, con un balance de dos goles a favor y cero en contra. No le bastó el dominio de balón a los azulgranas para ser superiores, ante una defensa seria que llegó a anular al trío atacante, hasta que apareció la solución en forma de torbellino por la banda izquierda, el mariscal Juan Miranda, para asistir a su amigo y compañero de batallas no solo en el conjunto azulgrana, sino también en la Rojita, Sergio Gómez, para que este firmase el 0-1 sin pestañear siquiera.

Reforzado con hasta tres futbolistas que el pasado lunes tuvieron minutos con el Barça B en el campeonato de Liga de Segunda División A, Abel Ruíz, Carles Pérez y Jorge Cuenca, los de Gabri esperaron para herir al contrario en el momento preciso, rompiendo así con la dinámica con la que se había reiniciado el encuentro. También hubo quien dio el salto desde abajo: Labinot Kabashi, centrocampista del Juvenil B que debutó en División de Honor de la mano de Gabri el pasado fin de semana, dispuso de algunos minutos en la competición europea, al sustituir al fustrado Carles Pérez.

Abel, Cuenca y Miranda, titulares ante el Sporting CP | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Control sin resolución

La lucha por hacerse con el dominio del esférico fue intensa desde los primeros compases, de ahí que en apenas veinte minutos de juego cuatro futbolistas fuesen amonestados con cartulina amarilla. Las acciones no fueron tan duras como constantes, y esto quizá provocó la impaciencia del colegiado, que quiso poner orden a un partido algo alborotado de inicio. Los pupilos de Gabri fueron ganando la posesión a los lisboetas con el paso de los minutos, pero no estuvieron del todo cómodos en su manejo. El Juvenil A no logró sacar provecho en forma de ocasiones claras, y si algo prevaleció en el primer período fueron las interrupciones que provocaron las incesantes faltas señaladas por el colegiado.

La primera ocasión de ataque para los barcelonistas llegó cuando Abel cedió el esférico a Sergio Gómez, que quiso finalizar con la derecha, pero no le salió bien el disparo y el guardameta pudo recoger el cuero sin apuros. El primer intento por parte de los locales llegó algo más tarde, a balón parado, en el lanzamiento de falta directa de Abdu Conté que marchó por encima de la portería defendida por Iñaki Peña.

La defensa portuguesa fue una auténtica pesadilla para Abel y Carles Pérez

Con los delanteros prácticamente anulados por la zaga portuguesa, los laterales buscaron conducir y filtrar el balón arriba lo más cerca del área, pero resistió la muralla del Sporting. Miranda envió un centro peligroso al área pequeña que ninguno de sus compañeros llegó a rematar, mientras que por el otro bando Conté preparó un disparo que detuvo Iñaki para mantener su portería a cero. Apenas tuvo trabajo el guardameta internacional en las categorías inferiores de España, pero cuando se le dio el aviso, respondió con seguridad.

Con los lusos tan encima, a los culés no les quedó de otra que sacar jugo de cualquier error que cometiesen para provocar peligro. Carles Pérez aprovechó una mala entrega de un defensor del Sporting para marcharse en velocidad hacia el borde del área y rematar un balón que pudo atajar Maximiano entre los tres palos. Antes de alcanzar el ecuador del partido, al que se llegó con el empate sin goles, no se dieron acciones destacables por parte de unos y otros.

Miranda-Sergio Gómez, conexión letal

Tras el descanso salió enchufado el Sporting, que asedió la portería de los catalanes nada más reaparecer sobre el terreno de juego. Primero lo intentó Elves Baldé, que probó minutos después con un segundo chut, tras un remate picado de Rafael Leao que llevaba veneno, sin embargo las tres ocasiones encontraron respuesta en el guardameta azulgrana. Poco después, Rafael Leao lo intentaba de nuevo: con un disparo sin excesiva potencia acabó por entregar el cuero directo a las manos del portero del Juvenil A. Pese a llegar arriba con facilidad los portugueses, no estuvieron acertados en la definición, y esa fue la gran suerte del Barcelona, cuya línea defensiva a hizo estragos.

Los azulgranas celebran su único gol ante la Juventus en la jornada 1 | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Cuando los barcelonistas atravesaban su momento más delicado en el partido, apareció el necesitado oxígeno, en forma de gol. Este vino conducido por Juan Miranda en la banda izquierda. El lateral buscó a Sergio Gómez, que levantó la cabeza dentro del área, a la espera del regalo del cuero, para chutar a bote-pronto y vencer a Maximiano. El Juvenil A agarraba entonces una ventaja que ya no soltaría hasta respirar aliviado tras un pitido final que se hizo esperar.

El autor del gol fue precisamente el primer cambio para Gabri. Sergio Gómez se retiraba con algunas molestias físicas, dando paso a una de las incorporaciones del pasado verano, Josep Calavera. En lo que restó de encuentro los culés no dispusieron de ocasiones claras para sentenciar, al desperdiciar Monchu un pase de Mateu Jaume a la frontal, ni los portugueses presentaron excesivo peligro. Un remate desviado de Diogo Brás tras un buen movimiento fue el último intento de los lusos por rascar algún punto.

Antes de la conclusión, el técnico barcelonista volvía a dar la mano a Labinot Kabashi. Después de hacerle debutar en la competición regular con el Juvenil A, Gabri permitía al centrocampista kosovar estrenarse también en la competición europea, apenas cuatro días más tarde. El debutante, que saltó al verde en el minuto 88, aún tuvo tiempo de ver su primera cartulina amarilla en Uefa Youth League en un choque con exceso de amonestaciones, que acabó con final feliz para el Barcelona, que ya suma 6 puntos en la fase de grupos.