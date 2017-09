Jordi Cardoner: "Exijo a Benedito que entregue las papeletas"

Google Plus

Jordi Cardoner, en rueda de prensa | Santigo Arxé - VAVEL

Este miércoles 27 de septiembre, Jordi Cardoner, el vicepresidente del FC Barcelona ha realizado una rueda de prensa para tratar diversos temas de actualidad blaugrana. El motivo principal ha sido la moción de censura de Agustí Benedito que, según el club, termina este miércoles. Además, también ha sido preguntado por el 1 de octubre, día en el que el FC Barcelona se enfrentará a la UD Las Palmas y en el que se producirá el referéndum de autodeterminación.

Agustí Benedito, desde el primer día, se mantuvo firme con su idea de que el último día para entregar las papeletas era el 2 de octubre, pero desde el club afirman lo contrario. “El plazo se termina hoy día 27 a las 23:30 de la noche. En nombre del club, pido a los impulsores del voto de censura que entreguen las papeletas. Lo pedimos por respeto a todos los socios que se han adherido y porque consideramos que es fundamental conocer el nombre de soportes válidos que ha obtenido esta iniciativa”, comentó Cardoner.

Él mismo ha hablado sobre la postura de Benedito sobre el día de finalización de los plazos: “Por otra parte, los comentarios que realizó ayer el socio Agustí Benedito son inadmisibles. Es inadmisible que nos condicione la entrega de las firmas y amplíe los plazos sin ningún dictamen jurídico y bajo la amenaza de llevar al club a los tribunales", afirmaba.

Además, ha señalado que esta junta directiva sigue trabajando, a la vez que remarca que los socios tienen el derecho a realizar mociones de censuras, ya que este club pertenece a los socios. “Independientemente de los resultados, esta junta directiva ha trabajado y seguirá haciéndolo para enmendar disconformidades y considera siempre positivo este ejercicio de autocrítica. Señalar finalmente que, la grandeza de este club, democrático desde su fundación, también pasa por el derecho de nuestros socios con temáticas como la que hoy nos trae aquí”, explicaba.

También ha sido preguntado por si el FC Barcelona tenía la intención de jugar con la señera, con motivo del 1 de octubre, y pese a no estar entre las tres equipaciones oficiales. Cardoner se ha pronunciado al respecto: “La Liga de Fútbol Profesional no va estar conforme por lo tanto saldremos al campo con la señera para calentar y luego vamos a jugar con la camiseta blaugrana. Llevaremos la senyera en el cuello y en el corazón”.

El Barça jugará el domingo 1 de octubre y, por lo tanto, coincidirá con el referéndum, no será un día cualquiera. "No va a ser un día normal, sino un día histórico para el país, pero nosotros tenemos que normalizar el espectáculo del fútbol. A nosotros no nos incomoda ninguna fecha; es un día importante para Cataluña y los intereses del Barça tienen que ser compatibles con los de la mayoría de catalanes y que se pueda celebrar el partido y la competición con normalidad", dictaminó Cardoner.