Dimisión en Las Palmas antes de medirse al Barcelona

Manolo Márquez reunió a la prensa para confirmar su marcha

El entrenador de Las Palmas, Manolo Márquez, ha anunciado su dimisión como técnico del conjunto amarillo. A las 12 de este martes, Márquez se reunía con los periodistas en la sala de prensa para anunciar el motivo de su salida. Durante su comparecencia quiso aclarar que su marcha no se ha producido por problemas deportivos, sino por una cuestión personal con la que no se sentía cómodo.

Manolo Márquez declaró antes los medios

Los motivos que alegó el entrenador fueron simples: no se encuentra todo lo cómodo que le gustaría dirigiendo a los suyos. Su salto al primer equipo no ha sido todo lo exitoso y gratificante que él esperaba. Además, defendió a sus jugadores explicando que ellos no eran el motivo de su marcha, sino que su renuncia al club se producía porque no se sentía capacitado para transmitir lo que a él le gustaría.

Su relación con la directiva es positiva, aunque destacó que se sentía "un poco frustrado", ya que sus expectaciones con respecto al proyecto eran otras. Sin embargo, también tuvo buenas palabras para el club afirmando que "de ochenta veces que me lo ofrecieran, ochenta habría dicho que sí".

El Barcelona se enfrentará a Las Palmas el 1 de octubre

El Barcelona será el próximo equipo ante el que se medirá la U. D. Las Palmas. La situación de los amarillos preocupa después de los refuerzos incorporados a la plantilla durante el pasado verano. Grandes jugadores que, de momento, no están respondiendo a las exigencias de un conjunto de tal calibre. Recordemos que Las Palmas ha sumado seis puntos en seis partidos, una situación demasiado pobre si analizamos las expectativas del equipo.

Los culés tratarán de sacar partido de la inestable situación por la que pasa su próximo rival del domingo. El Camp Nou será el escenario de acogida para el bloque que, según los último reportes, será capitaneado por Turu Flores.