Fali: "Estos errores no se pueden volver a conceder"

Fali vistió el brazalete de capitán ante el CD Lugo | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Caer y levantarse. Es lo que le tocará hacer al Barcelona B, tras ceder de nuevo en su estadio, esta vez ante el CD Lugo. Ni el golpe moral sufrido por los gallegos entre semana, al ser eliminados a manos del Zaragoza en Copa del Rey, pudo evitar que saliesen del Mini Estadi con los tres puntos. Dos goles en minutos delicados del primer y segundo período sentenciaron a los culés, que tendrán que mejorar sus estadísticas como local en las jornadas que restan de campeonato liguero.

El sentimiento general del conjunto azulgrana era de lógica decepción por el resultado, como manifestó Fali ante los medios: "Estamos jodidos por la segunda parte que hemos hecho, no se puede conceder esta segunda mitad, estamos fastidiados porque el Lugo ha sido muy superior. Tenemos que aprender de estos errores que no se pueden volver a conceder".

El futbolista, que ha tenido 522 minutos de juego de los 540 en las seis jornadas disputadas hasta la fecha, destacó la importancia de averiguar cuáles son los males del conjunto para poder sanarlos. "Nos han metido en el minuto 44, pero no es excusa, nosotros también la metimos en Granada en el 45. No sé lo que nos ha pasado, hay que corregir errores, el equipo estaba muy separado. Ya daremos con la tecla, pero la segunda parte que hemos hecho no puede ser, con la buena primera mitad que hicimos", dijo.

Aprender en las buenas y en las malas

Del mismo modo, el capitán del Barça B ante el Lugo reconoció que los fallos siempre salían a relucir especialmente ante resultados adversos como el de este pasado lunes: "De todos los partidos aprendemos algo, cuando ganamos es muy bonito y también aprendemos algo, porque cuando se gana también se cometen errores, solo que cuando se pierde se les da mayor importancia".

Jorge Cuenca tiene un potencial espectacular, es un gusto verle entrenar

Fali habló de la situación de su compañero en el centro de la defensa, Martínez, que tuvo que ser sustituido por lesión: "Para retirarse Martínez del campo ha tenido que ser un fuerte pisotón, tenía el tobillo como una bota, si no, no sale del partido. Esperemos que no sea nada, tendrá radiografías con el médico y esperemos que se recupere lo antes posible". En lugar del malogrado defensa andaluz saltó al terreno de juego Jorge Cuenca, sobre quien Fali se pronunció así: "Los juveniles vienen pisando fuertes. Si el míster los pone es porque están mejor que los otros, no importa que sean de juvenil. Cuenca tiene un potencial espectacular, lo va a demostrar, verlo entrenar es un gusto. Ha de aprovechar las oportunidades al igual que Busi, que se ha ganado el mérito de estar de pivote titular".

El temperamental centrocampista admitió haber tenido que contenerse en el vestuario, una vez consumada la derrota. "Lo que pienso me lo como por dentro, porque en estas situaciones es muy fácil expresar todo lo malo que tiene, pero te lo tienes que tragar y decirlo con otras palabras, animar al equipo. La semana que viene tenemos un partido muy difícil en Tarragona, y de esto se tiene que aprender, lo difícil lo estamos haciendo, que es ganar fuera de casa en Segunda. Tenemos que hacernos fuertes en casa, no se puede escapar ni un punto", concluyó.