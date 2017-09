Gabri: "La dinámica en liga no es la que querríamos"

Gabri atendiendo a los medios en imagen de archivo | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

El FCB Juvenil A se prepara para disputar la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Youth League, un encuentro en el que se medirá al Sporting Clube de Portugal a domicilio. Los azulgranas, que no han empezado de forma brillante su andadura en la competición regular, ya conocen lo que es ganar en Europa, tras superar a la Juventus en el primer choque (1-0). El técnico de los culés atendió a los medios este lunes por la mañana.

"Ganar siempre te da confianza, aparte del trabajo o de la satisfacción del juego del equipo", declaró Gabri García ante los micrófonos. "Ganar siempre te da ese plus de confianza para el siguiente partido. Todos sabemos que en esta primera fase de grupos es súper importante sacar los puntos en casa, eso ya lo hicimos el otro día. Ahora la asignatura pendiente es obtener estos tres primeros puntos fuera de casa", apuntó.

Un buen resultado ayudaría a que el grupo ganase moral también en la competición regular, tal y como señaló el entrenador de los barcelonistas: "Es evidente que la dinámica que estamos llevando en la Liga no acaba de ser la que querríamos o esperábamos. Estas victorias contra la Juventus o en este caso con el Sporting nos ayudará a tener esta regularidad después en la Liga. Nos enfrentamos en el primer partido fuera de casa a un muy buen equipo, seguro que será una prueba muy importante, no ya en esta competición, sino también para dar aquel punto de confianza y continuar diciendo que pueden hacer las cosas mejor en el campeonato de liga".

Acostumbrado a los buenos resultados

Acerca de esa dinámica no tan positiva del Juvenil A en División de Honor habló más en detalle Gabri: "Llevamos dos partidos salvados por la campana, en Ibiza y en Cornellà. Te quedas con los detalles de los partidos que ganas o empatas en el último minuto, pero viendo resúmenes o analizándolos bien creo que los podíamos haber sentenciado antes. No quiere decir nada, porque en todos los partidos hemos hecho muchas cosas bien para poder ganar, pero puede ser que en otros años no se habían dado, al menos a mí como entrenador no me había pasado nunca jugar dos semanas fuera de casa con estos resultados, pero al final son puntos que hemos sumado".

El Sporting podría ser el gran rival de este grupo

En cuanto al rival, el Sporting, el de Sallent de Llobregat dijo que era más bien una incógnita aunque lo intuía complicado de batir. "Hemos visto algunos vídeos, como referencia ese partido con el Olympiakos, pero tampoco creo que nos sirva mucho, debido a que empezaron perdiendo 0-2, tuvieron que hacer cambios debido a ese resultado. Es una incógnita lo que tenemos, pero sabemos que a nivel individual tienen jugadores potentes, cuentan con dos jugadores del 98. Los equipos portugueses son buenos equipos, el Benfica estuvo en la Final Four el año pasado, plantean un fútbol ofensivo. Creo que será un equipo muy complicado que podría ser el gran rival de este grupo", señaló.

Labinot, rumbo a Lisboa

Para acabar, Gabri fue preguntado por Labinot, debutante el pasado sábado con el Juvenil A, que en principio estará en Lisboa: "Labi tuvo un debut que quizá no es el que mejor quería, en un campo difícil, en un partido muy apretado. Había hecho muy buenos partidos con el Juvenil B y se merecía esta oportunidad de debutar con nosotros. Ha entrenado tres días con nosotros, está en el proceso de adaptarse, aunque contamos con él, el miércoles será casi seguro uno de los que viajen a Lisboa. Es un jugador que todos sabemos la proyección que tiene, la lesión le hizo perder en estos seis meses que estuvo fuera, pero ha vuelto muy bien, con muchas ganas, muy comprometido para hacer un buen año, y de ahí viene el premio que ha tenido el sábado de poder jugar con nosotros. Es un jugador en el que tenemos muchas expectativas y con el que contamos, ha de crecer, madurar, y hemos de ver cómo reacciona en competiciones importantes como la del miércoles".