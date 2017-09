Google Plus

La pizarra: Leo Messi y el marcaje hombre a hombre

El Barça ganó este sábado ante el Girona por 0-3, en el partido correspondiente a la sexta jornada liguera. Ante un Girona con bastantes novedades en el once, el Barça sumó otra victoria para confirmar su liderato y las buenas sensaciones. El Girona, como ya es habitual, salió bastante atrevido e intentó jugar de tú a tú al cuadro azulgrana.

El FC Barcelona, aprovechó mucho la presencia de Aleix Vidal, Paulinho, Jordi Alba y Suárez y, con sus constantes desmarques, generaron bastante peligro. Aprovechando la lentitud de los centrales del Girona, les hicieron daño buscándoles las espaldas.

El marcaje hombre a hombre en clave Messi

Ya se vio en la Supercopa de España como Zinedine Zidane quiso neutralizar a Leo Messi con Kovacic realizándole un marcaje al hombre y sin despegarse ni un segundo del argentino. En este inicio liguero, los rivales no optaron por esta maniobra y se ha visto a un Messi mejor que nunca. Pablo Machín decidió realizar, como ya hizo Zidane, un marcaje hombre a hombre al astro argentino y el elegido para hacerlo fue Pablo Maffeo, lateral derecho. El joven jugador cedido del City, no se despegó ni un instante del argentino y, en cierta manera, lo desactivó bastante. Sin ir más lejos, en la primera mitad Leo Messi sólo hizo un remate entre los tres palos, cuando el argentino tiene una media de siete por partido.

Eso sí, el hecho de que Maffeo siguiera a Leo hasta cuando atacaba el conjunto gerundense, desdibujó al Girona y Cristian Portu, tuvo que actuar de una espécie de carrilero, habiendo de bajar a ayudar, ya que la banda derecha estaba huérfana.

Rakitic relevo de Busquets y Vidal de extremo

Con el final de temporada de Aleix Vidal el año pasado, dónde se vio una mejoría y, antes de la lesión, jugó unos cuantos partidos buenos, todo hacía pensar que Aleix Vidal actuaría de lateral. Tras su actuación en la ida de la Supercopa española, a todo el mundo e incluso a Valverde le quedó claro que no es lateral. Ahora, con la baja de Dembélé, es otro recurso del técnico para suplir al francés, y ayer no desentonó. El de Puigpelat cuajó un buen partido, con atrevimiento y constantes desmarques. También lo vimos jugando más por dentro, para así dejar carril para Roberto y crear dudas y descolocar a los centrales

Por otra parte, Ivan Rakitic ha empezado la temporada de forma excelente y, para Valverde, no sólo es interior sino también el relevo más natural de Sergio Busquets. Parece pues que Valverde quiere dosificar a un Busquets, que viene pidiéndolo a gritos desde hace años, sin relevo natural, con lo que llegaba a final de temporada muy exprimido. Rakitic parece ser una buena alternativa a Busquets y ante el Girona, jugando casi todo el partido en esa posición, cumplió.

El croata está demostrando su polivalencia, con capacidad de actuar en las tres posiciones del centro del campo, es un jugador muy válido para jugar de medio centro y dosificar a Busquets, ya que tiene una gran habilidad con el balón y es muy inteligente.

El balón parado y la estrategia, cada vez más potenciadas

Con la llegada de Ernesto Valverde, el club azulgrana está mejorando en la estrategia y el balón parado. Ante el Eibar, el segundo gol llegó a balón parado y el que abrió la lata en Montilivi también. Es verdad que el Barça tuvo mucha suerte en ese gol que Aday marcó en su propia puerta, pero no cabía duda de que se trataba de una jugada ensayada.

Todos los jugadores azulgranas encargados de rematar entraron dentro del área y nadie se fijó en Jordi Alba, que llegó a la frontal del área y se inventó un centro-chut y Aday, con un mal despeje, acabó marcando en propia puerta.

Al Girona, la suerte no le acompañó en absoluto, con dos goles en propia puerta que condenaron su destino en el encuentro. El fichaje de Gorka Iraizoz para el conjunto gerundense significaba un plus de experiencia, veteranía y liderazgo pero, al menos de momento, no está cumpliendo con las expectativas.