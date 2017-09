Jordi Alba: "Da igual el tipo de marcaje, siempre se irá de sus rivales"

Google Plus

El Barça sumó otra victoria más en un arranque de liga perfecto. Seis triunfos en otros tantos encuentros acumula el equipo de Valverde para liderar la tabla clasificatoria. Jordi Alba está siendo uno de los hombres más destacados en este inicio. El de l'Hospitalet atendió a los medios de comunicación una vez finalizado el choque. "Da igual el marcaje que le pongan a Messi, siempre se irá de sus marcadores. Es muy difícil pararlo". Así comentó Alba el pegadizo marcaje que realizó Maffeo sobre Leo durante todo el partido.

Buena gestión de plantilla

Las rotaciones son un aspecto que está utilizando Ernesto Valverde en estos primeros encuentros de liga. El lateral zurdo destacó la buena labor del técnico en esta faceta. "El entrenador está gestionando la plantilla a la perfección y estamos respondiendo. Estamos en una buena línea". Un Jordi Alba satisfecho por haber logrado un nuevo triunfo que refuerza todavía más la moral de un equipo preparado para asaltar todos los títulos posibles en el mes de mayo.

Era la primera vez que Girona y Barça se veían las caras en Primera División, hecho que podía haber dificultado el encuentro. "El equipo desde el primer minuto ha respondido muy bien. Estamos muy contentos por la victoria en un campo muy difícil". Alba quiso destacar el triunfo en un campo, donde recordemos, el Atlético de Madrid no fue capaz de ganar en la primera jornada de liga.

Rakitic cómodo en el pivote

El croata Ivan Rakitic tuvo que hacer de Busquets durante gran parte del choque debido a las rotaciones del técnico. Un lugar en el que no pudo lucir tanto, pero siguió rindiendo a un gran nivel como lleva haciendo todo este inicio de curso. "Me he encontrado muy cómodo en la posición de pivote defensivo". Así habló el balcánico al finalizar el juego sobre el papel que disputó en Montilivi.

Sergi Roberto

El de Reus volvió al once en la posición de lateral derecho. Sergi Roberto se mostró contento del partido realizado por el equipo pese al marcaje a Messi. "El Girona es un equipo muy ordenado, con las ideas muy claras. Ante la situación del marcaje a Messi hemos encontrado un buen resultado".