Paco Alcácer, André Gomes y Umtiti vuelven contra el Girona

Google Plus

Paco Alcácer intentando robar el balón durante un entrenamiento | Foto: Miguel López Mallach- VAVEL

Menos de 6 horas para que dé comienzo el nuevo derbi. Después del partido intersemanal frente al Eibar, donde los menos habituales pudieron tener minutos, Valverde tendrá que volver a idear un buen once contra el Girona para seguir con la imbatibilidad. Para ello ha convocado a 18 futbolistas, entre los cuales destacan Paco Alcácer, que vuelve después de perderse los últimos tres partidos, Umtiti y André Gomes.

Las ausencias

En dicha lista, que se hizo pública tras el entrenamiento vespertino del viernes, sorprende la no inclusión de jugadores como Deulofeu, recambio natural de Dembélé en el extremo, y el lateral Semedo, después de las buenas actuaciones cosechadas. Deulofeu y Semedo se perderán el partido Además, también quedan fuera por decisión técnica Arda Turan y Thomas Vermaelen, lo cual ya no es novedad. Pese a que el jugador turco lleva ya una semana recuperado de su lesión, su irrupción en el Barça de Valverde parece que no llegará, mientras que el defensa belga, que entró en la última convocatoria, tampoco entra realmente en los planes de rotación del entrenador extremeño.

Por otra parte, Rafinha y Dembélé no son una opción debido a sus lesiones de larga duración. El hispano-brasileño sigue ejercitándose al margen del grupo, mientras que el extremo francés, tras ser operado el martes, ya está en Barcelona para empezar su recuperación. Cabe recordar que el fichaje más caro de la historia del Barça estará un mínimo de tres meses de baja y hasta mediados de enero no podrá a volver a contar para Valverde.

Así pues la lista completa queda conformada por: Ter Stegen, Cillessen, Piqué, Rakitic, Sergio, Denis, A. Iniesta, Suárez, Messi, Mascherano, Paulinho, Alcácer, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, André Gomes, Aleix Vidal y Umtiti.

Las alternativas de Valverde

Pese a la lesión de Dembélé y la no inclusión de Deulofeu y Semedo, las opciones en el dibujo de Ernesto Valverde son diversas. Las buenas actuaciones de Denis y Paulinho en los dos últimos partidos hace pensar que Valverde apostará por alguno de ellos para cubrir las bajas en el extremo. Mientras que Sergi Roberto y Aleix Vidal son las alternativas al lateral portugués.

El recambio más natural para jugar al lado de Messi y Suárez es Denis, de tal manera que se mantendría el 4-3-3, con Messi abierto a la banda y Sergi Roberto volviendo al lateral. Del mismo modo, Valverde podría apostar por Aleix Vidal, dejando al canterano azulgrana en el banquillo o incluso alineándolo en el medio del campo en detrimento de otro mediocampista. Con cualquiera de estos dos jugadores en el lateral, se podría pasar fácilmente de un 4-3-3 a un 3-4-3, con Messi entonces de hombre libre en tres cuartos de campo.