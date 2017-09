Previa Real Sociedad F -  FC Barcelona F: manteniendo la portería a cero

Google Plus

El Barça femenino llega invicto a la tercera jornada de la Liga Iberdrola con 12 goles a favor y ninguno en contra. Por detrás tiene tres grandes equipos como el Athletic de Bilbao, el Espanyol y el Atlético de Madrid, también con seis puntos pero todas con cuatro goles a favor y uno en contra.

El rival con el que se va a encontrar el Barça va a ser la Real Sociedad, que ocupa la décimo tercera posición de la clasificación de la Liga. Las vascas no han comenzado con bien pie esta temporada, y es que todavía no han puntuado ni ha conseguido marcar ningún gol. En las dos jornadas que han disputado han perdido contra el Valencia y el Atlético de Madrid por la mínima y no van a dudar en salir a por la victoria sumándole el incentivo de jugar contra un equipo como es el FC Barcelona.

Ruth García en acción. Foto: Ernesto Aradilla, VAVEL.com

El Barça no recuerda lo que es perder

En las últimas tres temporadas el Barça ha pasado por encima de la Real en los seis partidos que han disputado y las blanquiazules no han conseguido batir la guardameta azulgrana. Un 0-2, 3-0, 1-0, 0-3, 2-0 y 0-3 han sido los últimos resultados de las batallas vividas entre catalanas y vascas con Jenni Hermoso (3), la actual jugadora del PSG; Alexia Putellas (2) y Olga García (2) como máximas goleadoras.

Marta Torrejón, la goleadora inesperada

La defensa del Barça ha marcado un total de tres goles en lo que lleva de temporada y se posiciona como máxima goleadora de la competición empatada con su compañera de equipo Andressa Alves. A su vez, ha impedido junto con el resto de sus compañeras a mantener la portería a cero en 180 minutos de competición liguera, misión que van a intentar alargar en Zubieta sin dejar pasar ningún balón de la Real.

Fran Sánchez y Melanie han atendido a la prensa

“Nos espera un partido muy difícil”, ha declarado el técnico, que asegura que la mala racha que está viviendo la Real Sociedad la hace todavía más peligrosa. Un equipo que no ha puntuado “saldrá a la contra a marcar un gol lo antes posible para adelantarse en el marcador” declaraba muy consciente Fran Sánchez. Mantener la portería a cero en una semana más es un reto difícil que entre la portera titular y todo el equipo esperan cumplir. El Barça irá a remolque del Atlético de Madrid durante toda la temporada hablando de los rivales a enfrentarse. Sin embargo, el entrenador azulgrana no cree que esto pueda ser ni una cosa a favor ni en contra para los rivales: “No se prepara un enfrentamiento contra el Atlético que contra el Barça. Son estilos diferentes con diferentes estrategias”.

Melanie ha sido la futbolista encargada de atender a la prensa. “La Real en casa es un equipo muy fuerte, muy agresivo” elogiaba Mel al rival. “Tienen delanteras muy rápidas y medios muy verticales” alertando del peligro de las vascas. Con respeto al buen momento, Melanie ha declarado que su trabajo es evitar que las pelotas entren en la portería, no marcar goles así que no asegura aportar en cuanto a gol se refiere.

Mel Serrano con el balón en los pies. Foto: Ernesto Aradilla, VAVEL.com

El inoportuno parón de selecciones

Un total de 16 futbolistas se han ido para cumplir sus compromisos internacionales. Estas jugadoras harán un total de tres entrenamientos junto con sus ocho compañeras que se han quedado en la Ciudad Condal. Las dos brasileñas, Andressa Alves y Fabiana Simoes han viajado hasta Australia y tantas horas en el aire pueden pasar factura a las futbolistas. Por su parte, las internacionales europeas también llegaron ayer, a la vez que las ya mencionadas, para llevar a cabo el entrenamiento de la pasada jornada.

Dejando a parte las posibles bajas debido al parón de selecciones, la que no estará en Zubieta será Aitana Bonmatí, que sufre una pequeña lesión en el sodio y no viajará a San Sebastián.

El ‘transfer’ de Fabiana ya está aquí

La nueva futbolista del Barça podría debutar este domingo ante la Real Sociedad después de fichar este verano por el club. Simoes no ha podido debutar todavía ya que su ficha no podía hacerse por un problema con el ‘transfer’. El pasado miércoles llegaron desde Brasil los papeles. Sin embargo, es posible que Simoes se encuentre en el banquillo después de su desplazamiento a Sydney para jugar con la ‘Canarinha’ frente la selección de Australia, partido donde ganaron las locales y la futbolista del Barça marcó en un encuentro que terminó 3-2.

Arbitra Frías Acedo

La colegiada Marta Frías Acedo va a ser la encargada de poner paz entre Real Sociedad y FC Barcelona el próximo domingo a las 16:00 horas de la tarde en Zubieta. Es una árbitro de 36 años perteneciente al Comité de Árbitros de Aragón debido a que es su lugar de residencia aunque nació en Cáceres, Extremadura. Frías Acedo ascendió a la máxima categoría del fútbol femenino a inicios de esta temporada, cuando arbitró el Espanyol 1-0 Betis.

Posibles alineaciones