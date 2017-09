Un nuevo comienzo en Girona

Google Plus

FOTO: Noelia Déniz - VAVEL

La ciudad de Girona está viviendo unos meses únicos: en junio consiguieron, tras tres play-offs fallidos, plantarse en Primera División ocupando la segunda plaza, que daba ascenso directo. Ya con el hueco asegurado, estalló la emoción en Montilivi, que no terminaba de creerse que para el curso siguiente estaría en la categoría reina.

Y han seguido sorprendiendo: consiguieron plantar cara a un poderoso Atlético de Madrid en la primera jornada y hasta 'robaron' los tres puntos al Málaga con una trabajada victoria. El Girona no se rinde y no será menos este sábado, cuando llegue el líder.

El Barcelona subirá hasta Girona para estrenar un estadio que no les es desconocido. Si bien es cierto que será el primer encuentro oficial entre ambos en el césped gerundense, no será la primera vez que se encuentren con un balón de por medio.

La superioridad catalana

Con el ascenso de los rojiblancos, ya son tres los equipos catalanes en Primera División, lo que abre un nuevo aliciente antes del partido. El Barcelona llegará con las bajas sabidas de Dembélé y Rafinha, pero no querrán dar ventaja a los de Pablo Machín.

Montilivi se estrena en Primera División

Será el debut oficial en Montilivi, aunque algunos jugadores ya saben como se juega allí. Eso se debe a que el estadio del Girona ha sido sede de más de una edición de la Copa Catalunya, que año tras año disputan los azulgranas. Además, cada verano los gerundenses celebran el Trofeo Costa Brava, y los de la Ciudad Condal ya han sido invitados anteriormente.

Hay algunos que contarán, a la vez, con más ventaja, como podría ser el caso de Gerard Piqué o Sergi Roberto, que con la selección de Catalunya también han jugado ahí.

Más líderes que nunca

El Barça saltará este sábado a Montilivi más reforzado que nunca y es que tras el 'batacazo' del Real Madrid ante el Betis ya han dejado a los blancos atrás con siete puntos de ventaja.

Aun así, los de Valverde no pueden relajarse si quieren seguir con buen pie en la competición. Tras ellos, tanto Valencia, Sevilla como Real Sociedad presionan cerca esperando las horas bajas de los azulgranas.

Con un escenario idílico y tras la alta moral de la goleada ante el Eibar, el Barcelona buscará esté sábado el seis de seis posible ante un Girona que no deja intimidarse. Quizás ya con Suárez en el once inicial y con la duda del tercer integrante del tridente, el líder no puede fallar.